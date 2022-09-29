Казахстан договаривается с Россией о "зеленом коридоре"

Правительство Казахстана ведет переговоры с Россией об обеспечении "зеленого коридора" для казахстанцев и машин с продовольствием, застрявших на границе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин 29 сентября в кулуарах Сената сообщил, что вопрос должен решиться в течение двух дней.

Вчера я поговорил со своим коллегой, вице-премьером Российской Федерации. Потому что на той стороне границы стоят казахстанские граждане и машины с продовольствием. Сегодня погранслужбы будут друг с другом разговаривать. Постараются обеспечить "зеленый коридор". Я думаю, что это надо делать сегодня, максимум – завтра. Серик Жумангарин

Журналисты также поинтересовались у вице-премьера, планируют ли в Казахстане закрывать границы из-за массового наплыва иностранцев, и как эта ситуация отразится на национальной безопасности страны.

40% нашего товарооборота идет из России. Граждане России – это братский народ. Люди попали в тяжелую ситуацию. Когда-то, 80 лет назад, наши деды вместе стояли на фронте. И сейчас мы должны им сказать: "границы закрыты, не приезжайте?". Как после этого мы будет выглядеть? Сможем ли себя уважать? Серик Жумангарин

Он добавил, что за продовольственную безопасность страны не стоит переживать, правительство решает этот вопрос.

Мы ускоряем продвижение машин с продовольствием. На прошлой неделе были в Москве, обсуждали эти вопросы. В понедельник я был в Узбекистане, до этого в Кыргызстане по поставкам продовольственной продукции. Вчера встречался здесь с министром коммерции Пакистана по поставкам плодоовощной продукции. Работа в этом направлении идет, – заключил вице-премьер.