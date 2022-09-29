Казахстан открывает ЧМ-2022 по настольному теннису игрой против Германии

30 сентября в китайском Чэнду стартует командный чемпионат мира по настольному теннису с участием мужской сборной Казахстана. В составе нашей дружины 4 спортсмена – Кирилл Герасименко, Айдос Кенжигулов, Алан Курмангалиев и Денис Жолудев, сообщает Zakon.kz.

В мужской сетке ЧМ-2022 примут участие 32 сборные мира, которые разбиты на семь групп. Cостязания лучших представителей мирового настольного тенниса начнутся 30 сентября, а финалы пройдут 8 и 9 октября.

Мужская сборная Казахстана будет играть в подгруппе №2 с командами Германии, Франции, Индии и Узбекистана. В первый день соревнований казахстанцы встретятся с немцами, с одной из сильнейших европейских дружин. Начало встречи – в 11:00 по времени Астаны.

Фото: Instagram/ttfrk

Далее по расписанию идут: 1 октября – Франция, 2 октября – Узбекистан, 3 октября – Индия.

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