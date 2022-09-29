Касым-Жомарт Токаев поручил главе МВД усилить миграционный контроль

Глава государства заслушал доклад министра внутренних дел Марата Ахметжанова по обеспечению безопасности и общественного порядка в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Глава МВД проинформировал президента о принимаемых мерах по профилактике правонарушений, раскрытию преступлений, организации работы следственных подразделений, противодействию организованной преступности, укреплению дисциплины и законности среди личного состава, сообщает Акорда.

Также министр доложил президенту о ходе исполнения его поручений, обнародованных в Послании народу Казахстана.

В частности, полиция усилила борьбу с интернет-мошенничеством, наркобизнесом, организованной преступностью. Больше внимания уделяется профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере

Марат Ахметжанов также рассказал о принимаемых органами внутренних дел мерах в связи с прибытием в страну граждан Российской Федерации.

Главой государства дан ряд конкретных поручений по принятию мер по усилению миграционного контроля и по обеспечению порядка и общественной безопасности в стране. Марат Ахметжанов

Министр также доложил Токаеву о проводимой МВД работе по дебюрократизации, цифровизации и автоматизации рабочих процессов, оптимизации внутренних процедур.

По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности.