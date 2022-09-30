Сборная Казахстана по кокпару разгромила Узбекистан на старте Игр кочевников

Фото: ulttyqatsport.kz

На IV Всемирных играх кочевников в турецком Изнике завершился первый соревновательный день. Сборная Казахстана по кокпару с крупным счетом переиграла команду Узбекистана – 8:1 – и прошла в следующий раунд, сообщает Zakon.kz.

Результативный "салым" в актив сборной Казахстана по кокпару принесли: трижды Курманбек Турганбек, по одному разу отметились Абылайхан Нышанбеков, Арман Жамалбеков, Ынтымак Алипбаев, Ислам Рат и Айнабек Бердикул. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ulttyqatsport.kz Следующее противостояние у казахстанских кокпаристов пройдет с представителями Монголии. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @ulttyqatsport.kz В традиционной стрельбе из лука в полуфинал вышли Касымхан Канат, Али Сессигузель и Азамат Нуртаев. В Топ-16 стрелков среди женщин вошли Айым Тлепберген и Аяулым Аппазова. Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

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