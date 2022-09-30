Сборная Казахстана по кокпару разгромила Узбекистан на старте Игр кочевников
Фото: ulttyqatsport.kz
На IV Всемирных играх кочевников в турецком Изнике завершился первый соревновательный день. Сборная Казахстана по кокпару с крупным счетом переиграла команду Узбекистана – 8:1 – и прошла в следующий раунд, сообщает Zakon.kz.
Результативный "салым" в актив сборной Казахстана по кокпару принесли: трижды Курманбек Турганбек, по одному разу отметились Абылайхан Нышанбеков, Арман Жамалбеков, Ынтымак Алипбаев, Ислам Рат и Айнабек Бердикул.
Следующее противостояние у казахстанских кокпаристов пройдет с представителями Монголии.
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В традиционной стрельбе из лука в полуфинал вышли Касымхан Канат, Али Сессигузель и Азамат Нуртаев.
В Топ-16 стрелков среди женщин вошли Айым Тлепберген и Аяулым Аппазова.
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