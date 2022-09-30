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Сборная Казахстана начала ЧМ по настольному теннису с поражения

Настольный теннис ЧМ Германия Фото: Instagram/ttfrk
В китайском городе Чэнду стартовал командный чемпионат мира по настольному теннису. В матче-открытия данных соревнований теннисисты сборной Казахстана уступили одной из сильнейших команд планеты Германии со счетом 0:3, сообщает Zakon.kz.

Лидер и первый номер казахстанской команды Кирилл Герасименко, который в мировом рейтинге занимает 28-ю строчку, встречался с Бенедиктом Дуда (№36).

Карагандинец признал свое поражение в 4-х партиях – 1:3. Другие казахстанцы тоже не смогли победить своих соперников. Денис Жолудев (№510) проиграл Данг Киу (№9) – 0:3, Алан Курмангалиев (№318) уступил Рикардо Вальтеру (74) – 0:3.

Казахстанская дружина следующую игру проведет 1 октября с французами, которые в стартовом туре ЧМ-2022 обыграли Узбекистан – 3:0.

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