В рамках рабочего визита в область Абай президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в Семее, сообщает Zakon.kz.

Президенту рассказали об истории музея, в котором располагается одно из крупнейших в Казахстане собраний художественных ценностей, передает Акорда.

Коллекция музея насчитывает более 5000 экспонатов, представляющих изобразительное искусство Казахстана, русское искусство конца XVIII – начала XX в., западноевропейскую живопись и графику конца XVI – начала XX в., а также искусство Центральной Азии, Грузии, Армении и Беларуси ХХ в.

Музей имени семьи Невзоровых ведет свое начало от созданного в 1985 году научно-художественного отдела историко-краеведческого музея. Статус самостоятельного музея ему был присвоен в 1988 году.