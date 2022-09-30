У Казахстана появилась первая медаль на IV Всемирных играх кочевников

Первую медаль в копилку казахстанских спортсменов на IV Всемирных играх кочевников положил лучник Касымхан Канат. В традиционной стрельбе из лука он завоевал серебряную медаль, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях по традиционной стрельбе из лука приняли участие 135 спортсменов из 32 стран мира. В список 16-ти лучших снайперов среди мужчин сумели войти три представителя Казахстана: Касымхан Канат, Али Сессигузель и Азамат Нуртаев.

Фото: ulttyqatsport.kz

Касымхан Канат в соперничестве с лучшими стрелками мира впервые в истории этих Игр сумел пробиться в финал, где его ждал хозяин соревнований – Огыз Окшы. В решающей перестрелке казахстанец проиграл турку всего два очка и завоевал серебряную медаль. Эта награда – первое высокое достижение казахстанцев в традиционной стрельбе из лука.