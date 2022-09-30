Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

У Казахстана появилась первая медаль на IV Всемирных играх кочевников

Игры кочевников Турция Серебро Фото: ulttyqatsport.kz
Первую медаль в копилку казахстанских спортсменов на IV Всемирных играх кочевников положил лучник Касымхан Канат. В традиционной стрельбе из лука он завоевал серебряную медаль, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях по традиционной стрельбе из лука приняли участие 135 спортсменов из 32 стран мира. В список 16-ти лучших снайперов среди мужчин сумели войти три представителя Казахстана: Касымхан Канат, Али Сессигузель и Азамат Нуртаев.

Стрельба из лука Серебро

Фото: ulttyqatsport.kz

Касымхан Канат в соперничестве с лучшими стрелками мира впервые в истории этих Игр сумел пробиться в финал, где его ждал хозяин соревнований – Огыз Окшы. В решающей перестрелке казахстанец проиграл турку всего два очка и завоевал серебряную медаль. Эта награда – первое высокое достижение казахстанцев в традиционной стрельбе из лука.

Читайте также

Последние игры сентября: прогноз эксперта на матчи сезона Pro Hokei Ligasy 2022

Футбольным фанатам сделали предупреждение перед ЧМ-2022 в Катаре

Большой вечер казахстанского бокса пройдет в Польше

Куандык Шынасилов
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
мобилизация Россия Алматы мигрант
Мигрант из России поделился впечатлениями о мобилизации и городе Алматы
пенсия аннуитет
Около миллиона казахстанцев смогут приобрести пенсионный аннуитет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления