Казахстанцы стали реже разводиться

Число разводов в Казахстане сократилось на 5%. Причем, последние десятилетия тенденция была обратной: дошло до того, что распадалась каждая третья семья, сообщает Zakon.kz.

9 тыс. казахстанских пар развелись в первом полугодии. Хотя еще годом ранее заявление о расторжении брака подписали на одну тысячу семей больше, передает телеканал "Астана".

Современные супруги стали чаще пользоваться услугами медиаторов и психологов.

В основном с молодыми, когда они только-только поженились и спустя год-три на эмоциях подают на развод. Мы с ними, конечно, работаем по отдельности, потом вместе, и они уже понимают, что, оказывается, можно по-другому, что, оказывается, можно договориться, решить вопрос мирным путем. Психолог Центра примирения города Астаны Жулдыз Ахметова

"Не сошлись характерами" – с этой старой недоброй формулировкой молодые супруги пришли в суд разводиться. Они рассказали, что после года и двух месяцев брака совместная жизнь стала казаться невыносимой. Однако специалисты направили пару к психологу.

Как поженились, где-то через пять месяцев уже начали ругаться. Из-за всякого пустяка, так сказать, тоже характер. Вот после этого думали развестись. Поработали с психологами. Благодаря психологам, специалистам сохранили свой брак. Супруги

Несмотря на позитивные примеры, статистика разводов в Казахстане все еще остается высокой. На 140 тыс. свадеб в минувшем году пришлось 48 тыс. разводов. Психологи и медиаторы считают, что умению слышать и слушать своего партнера нужно учить с детства.

Я думаю, это надо начинать со школы. Должны быть какие-то уроки по семейному воспитанию, о том, что надо уважать мнение другого человека, прислушиваться и словом не обижать. Профессиональный медиатор Центра примирения города Астаны Дана Нургазина

В столичном Центре примирения количество сохранившихся браков за полгода возросло на 38%. Как оказалось, большинство разногласий можно решить через обычный разговор.