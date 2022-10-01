Опубликован рунический гороскоп на неделю для знаков зодиака

Представители каких знаков зодиака на будущей неделе – с 3 по 9 октября – столкнутся с внутренней борьбой, а каких – смогут раскрыть свой потенциал, рассказал провидец Игорь Вечерский, сообщает Zakon.kz.

Эксперт по рунам в беседе с интернет-изданием "Пятый канал" поделился рекомендациями для всех представителей зодиакального круга на предстоящую неделю.

Овен

В жизни рожденных под этим созвездием могут произойти самые разные события, которые способны повлиять на взаимоотношения Овнов с товарищами и близкими. Об этом говорят гебо, кено и хагалаз.

Это время, когда полученная информация станет решающей в принятии решений. Период может потребовать от вас неординарных, но необходимых решений, причем в новом ключе, однако и подарит вам большие возможности в получении ранее недоступной информации.

Телец

Представителям этого знака зодиака следует подумать о безопасности своего дома и организовать свое настоящее и будущее с точки зрения личных интересов. Об этом говорят альгиз, иса и перевернутый отал.

В это время необходимо задуматься о самом ценном, о том, что для вас играет наибольшую роль и требует внимания.

Близнецы

Близнецы могут принять скоропалительные решения в отношении начала дел, которые либо запоздали, либо преждевременны, поскольку для их реализации еще не сложились обстоятельства. Об этом говорят перевернутые вунье и ансуз, а также райдо.

Поэтому следует очень внимательно относиться к тем данным, которые вы получаете, и взвешивать каждое свое решение.

Рак

Рожденные под данным созвездием могут смело отказываться от различного рода взаимодействия с другими людьми, которые требуют от Раков принятия новых и неожиданных решений. Об этом говорят перевернутые вунье и манназ, а также райдо.

Для вас открываются какие-то новые пути и направления движения. Это период, когда не следует отказываться от различных перемещений и стоит сконцентрироваться на их реализации.

Лев

Представителям этого знака зодиака могут спрогнозировать возможные дела и поступки на длительный промежуток времени. Об этом говорят эваз, отал и дагаз.

Впереди период, который может изменить целый ряд обстоятельств в вашей жизни и создать для вас предпосылки для организации своего личного микропространства в каком-то новом для вас ключе.

Дева

У Дев недостаток информации приведет к тому, что необходимо будет совершать активные действия и изменять ситуацию. Об этом говорят ингуз, тейваз и перевернутая кено.

В первую очередь в ключе увеличения возможности роста и созидания. Это период, который даст вам возможность приложить максимум сил и предвещает для вас в целом прекрасные возможности, но только лишь в том случае, если вы сможете удостовериться в верности принятого вами решения.

Весы

Весы могут начинать новые этапы движения и пути, в чем бы они ни заключались, и формировать вокруг себя коллектив уверенных в их правоте людей, которые помогут вам в достижении ваших общих целей. Об этом говорят дагаз, гебо и райдо.

Период поможет сформировать эффективный союз, который станет благоприятным началом для будущего.

Скорпион

Рожденные под данным созвездием могут обрести различные новые взаимодействия в кругу окружающих их людей, также, возможно, с людьми, с которыми они еще незнакомы, либо не вступали в какого-либо рода деловые отношения, могут двигаться по неверному направлению. Об этом говорят перевернутая кено, гебо и райдо.

Однако это общее движение необходимо, оно потребует от вас, помимо понимания и управления своей жизнью, еще и способности организовать внутри этого круга важные дела, которые будут связаны с пониманием особенностей личности каждого из участников.

Стрелец

Представителей этого знака зодиака в сфере работы могут ожидать не самые позитивные изменения, которые потребуют их участия. Об этом говорят перевернутые ансуз, йера и эйваз.

Однако это также время, когда вы можете изменить ситуацию в нужном направлении. В этот период не стоит провоцировать различные конфликты, потому как их вероятность и так велика. С другой стороны, вы можете получить достаточно много от уже проделанной работы и воспользоваться результатами своего труда.

Козерог

Козерогам следует обратить внимание на количество энергии, которую они могут в данный момент использовать, так как, вероятно, ее недостаточно для всех намеченных ими дел. Об этом говорят перевернутые уруз, отал и ингуз.

Период советует накопить достаточно сил и подумать о самых базовых фундаментальных ценностях и наличии необходимого потенциала для действий, потому как вероятные перспективы роста, которые у вас имеются, потребуют чуть больше возможностей, чем вы сейчас имеете.

Водолей

Для Водолеев откроются прекрасные возможности в личном росте и развитии. Об этом говорят йера, ансуз и беркана.

Это период, который поможет вам как договориться с необходимыми людьми, так и заниматься личным развитием и усовершенствованием своих возможностей в профессиональной сфере. Период достаточно благоприятный и дающий надежды на хороший результат.

Рыбы

Рыбам следует взять паузу и завершить те дела, с которым вы тянули достаточно длительный промежуток времени. Об этом говорят перевернутый ансуз, дагаз и наутиз.

Период, который подразумевает, что не каждому слову следует верить, и когда необходимо учитывать недостаток ресурсов в реализации собственных дел. С другой стороны, эти дела в любом случае должны быть завершены даже при, казалось бы, не самых благоприятных обстоятельствах. Это будет необходимо для формирования наиболее благоприятного и позитивного расклада в будущем.

Ранее астрологи назвали три знака зодиака, к представителям которых в октябре вернутся бывшие возлюбленные.