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Оппозиция выдвинула своего кандидата в президенты

кандидат в президенты РК Фото: osdp.kz
Ранее кандидатуру выдвинули и в партии "Ауыл". Внеочередные выборы президента Казахстана начнутся 20 ноября, сообщает Zakon.kz.

В Астане прошел внеочередной съезд партии ОСДП. На собрании члены партии поддержали кандидатуру Нурлана Ауесбаева на предстоящие выборы.

Съезд решил избрать кандидатом в президенты от Общенациональной социал-демократическая партии Ауесбаева Нурлана Сатыбалдиевича.Председатель партии Асхат Рахимжанов

Сам Нурлан Ауесбаев заявил, что может составить конкуренцию Касым-Жомарту Токаеву. Политик отметил подготовленность, разносторонность и рассудительность действующего президента.

Когда мы поддерживаем политику Токаева, многие наши предложения были приняты в его последней реформе, мы ее поддерживаем, но нужно довести ее до конца. Например, январские события. Это не решено полностью. Не было проведено справедливого расследования и не были сделаны обстоятельные выводы. Когда выйдут решения? Причастные к инциденту должны быть наказаны, а невиновные освобождены, чтобы подобных инцидентов в нашей стране больше не было.Нурлан Ауесбаев

Нурлан Ауесбаев заявил, что в случае победы на выборах он и дальше будет укреплять страну.

Но мне не нравится то, что сейчас делают власти. Во-первых, необходимо изменить систему правления. В нашем обществе полно коррупции. С коррупцией нужно бороться беспощадно.Нурлан Ауесбаев

Нурлан Ауесбаев является председателем столичного филиала партии.

Родился 17 мая 1957 года в Южно-Казахстанской области. Имеет два высших образования – экономическое и юридическое.

Данияр Кунафин
Астана Казахстан
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