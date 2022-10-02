Более 120 болельщиков погибли после матча в Индонезии

Индонезийская футбольная ассоциация (PSSI) начнет расследование. Индонезийскую лигу приостановили, сообщает Zakon.kz.

Болельщики клубов "Арема" и "Персебайя Сурабая" начали драку на поле после того, как "Арема" потерпела поражение со счетом 3:2, сообщает The Guardian.

Глава управления здравоохранения Маланг Ридженси Вийанто Вийойо сообщил, что погибло более 120 человек. Он добавил, что власти все еще подсчитывают количество пострадавших.

Полиция применила слезоточивый газ на трибунах, что спровоцировало панику среди болельщиков. По словам представителя Минздрава, большинство из них затоптали насмерть, когда другие фанаты пытались покинуть стадион.