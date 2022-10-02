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Казахстан завоевал первое "золото" на IV Всемирных играх кочевников

Казахша курес Золото Игр Фото: ulttyqatsport.kz
Первую медаль высшей пробы в копилку казахстанской сборной на 5-х Всемирных играх в турецком Изнике заработал представитель казахша курес Марат Ныгматуллаев, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях по казахша курес приняли участие более 60 борцов из 20 стран мира. Казахстанский палуан Марат Ныгматуллаев стал победителем в весовой категории до 60 кг.

Он в финале за 2 минуты сумел победить монгольского борца, судьи подняли руки казахстанца за явным преимуществом.

Марату пришлось применить так называемый прием в казахша курес "таза жеңіс" (чистая победа).

Кокпар Победа Казахстан

Фото: ulttyqatsport.kz

Порадовали казахстанские кокпаристы, которые одержали вторую крупную победу на этих Играх. После Узбекистана, были биты представители Монголии со счетом 12:2.

Теперь в финале сборную Казахстана ждут основные соперники, кокпаристы из Кыргызстана.

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