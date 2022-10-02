Казахстан завоевал первое "золото" на IV Всемирных играх кочевников
В соревнованиях по казахша курес приняли участие более 60 борцов из 20 стран мира. Казахстанский палуан Марат Ныгматуллаев стал победителем в весовой категории до 60 кг.
Он в финале за 2 минуты сумел победить монгольского борца, судьи подняли руки казахстанца за явным преимуществом.
Марату пришлось применить так называемый прием в казахша курес "таза жеңіс" (чистая победа).
Фото: ulttyqatsport.kz
Теперь в финале сборную Казахстана ждут основные соперники, кокпаристы из Кыргызстана.
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