Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сборная Казахстана по настольному теннису одержала первую победу на ЧМ-2022

Настольный теннис Фото: Instagram/ttfrk
В китайском Чэнду продолжается командное мировое первенство по настольному теннису. Казахстанская команда после поражений спортсменам Германии и Франции на старте, сумела набрать первое выигрышное очко, обыграв представителей Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Теннисисты Узбекистана были переиграны со счетом 3:0, благодаря уверенной игре казахстанской тройки– Денис Жолудев, Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев.

Денис Жолудев – Абдулазиз Анорбоев – 3:0 (11:6, 11:6, 11:8).

Кирилл Герасименко – Шохрух Искандаров – 3:0 (11:2, 11:6, 11:8).

Алан Курмангалиев – Эльмурод Холиков – 3:0 (11:5, 11:2, 12:10).

После трех туров ЧМ-2022 мастера малой ракетки из Казахстана занимают четвертое место в турнирной таблице. Лидируют Франция, Индия и Германия.

Следующая игра у сборной Казахстана пройдет 3 октября со спортсменами Индии.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

Казахстан завоевал первое "золото" на IV Всемирных играх кочевников

Куандык Шынасилов
Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
Выставила на продажу замок в деревне Грязь
СМИ: Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей
Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании Азимжана Саидбаева
Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании вайнера Азимжана Саидбаева
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления