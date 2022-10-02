Сборная Казахстана по настольному теннису одержала первую победу на ЧМ-2022

В китайском Чэнду продолжается командное мировое первенство по настольному теннису. Казахстанская команда после поражений спортсменам Германии и Франции на старте, сумела набрать первое выигрышное очко, обыграв представителей Узбекистана, сообщает Zakon.kz.

Теннисисты Узбекистана были переиграны со счетом 3:0, благодаря уверенной игре казахстанской тройки– Денис Жолудев, Кирилл Герасименко и Алан Курмангалиев.

Денис Жолудев – Абдулазиз Анорбоев – 3:0 (11:6, 11:6, 11:8).

Кирилл Герасименко – Шохрух Искандаров – 3:0 (11:2, 11:6, 11:8).

Алан Курмангалиев – Эльмурод Холиков – 3:0 (11:5, 11:2, 12:10).

После трех туров ЧМ-2022 мастера малой ракетки из Казахстана занимают четвертое место в турнирной таблице. Лидируют Франция, Индия и Германия.

Следующая игра у сборной Казахстана пройдет 3 октября со спортсменами Индии.

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