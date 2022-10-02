Сборная Казахстана по кокпару стала чемпионом IV Всемирных игр кочевников

В заключительный день IV Всемирных игр кочевников состоялось одно из самых интересных состязаний – финал соревнований по кокпару, где встретились две лучшие дружины на планете. Казахстанцы в решающей встрече с минимальным преимуществом победили команду Кыргызстана – 4:3, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях по кокпару, кроме финалистов, участвовали представители Турции, Монголии, Узбекистана, Афганистана и Венгрии. Первый матч сборная Казахстана выиграла у Узбекистана со счетом 8:1. Далее были повержены монголы – 12-2.

Чемпионами IV Всемирных игр кочевников в составе сборной Казахстана стали У. Байтореев, А. Нышанбеков, К. Турганбек, А. Жамалбеков, К. Тогайбаев, Е. Курманбай, Б. Азимбаев, И. Рат, Д. Айтан, А. Бердыкул, Ы.Алипбаев и А. Мамыт.

В противостоянии с кыргызской командой победные очки принесли Адлет Мамыт (2 раза), Курманбек Турганбек и Абылайхан Нышанбеков.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.