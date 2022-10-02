Сборная Казахстана по кокпару стала чемпионом IV Всемирных игр кочевников
В соревнованиях по кокпару, кроме финалистов, участвовали представители Турции, Монголии, Узбекистана, Афганистана и Венгрии. Первый матч сборная Казахстана выиграла у Узбекистана со счетом 8:1. Далее были повержены монголы – 12-2.
Чемпионами IV Всемирных игр кочевников в составе сборной Казахстана стали У. Байтореев, А. Нышанбеков, К. Турганбек, А. Жамалбеков, К. Тогайбаев, Е. Курманбай, Б. Азимбаев, И. Рат, Д. Айтан, А. Бердыкул, Ы.Алипбаев и А. Мамыт.
В противостоянии с кыргызской командой победные очки принесли Адлет Мамыт (2 раза), Курманбек Турганбек и Абылайхан Нышанбеков.
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