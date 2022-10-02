Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Сборная Казахстана по кокпару стала чемпионом IV Всемирных игр кочевников

Кокпар Победа Игры кочевников Фото: ulttyqatsport.kz
В заключительный день IV Всемирных игр кочевников состоялось одно из самых интересных состязаний – финал соревнований по кокпару, где встретились две лучшие дружины на планете. Казахстанцы в решающей встрече с минимальным преимуществом победили команду Кыргызстана – 4:3, сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях по кокпару, кроме финалистов, участвовали представители Турции, Монголии, Узбекистана, Афганистана и Венгрии. Первый матч сборная Казахстана выиграла у Узбекистана со счетом 8:1. Далее были повержены монголы – 12-2.

Чемпионами IV Всемирных игр кочевников в составе сборной Казахстана стали У. Байтореев, А. Нышанбеков, К. Турганбек, А. Жамалбеков, К. Тогайбаев, Е. Курманбай, Б. Азимбаев, И. Рат, Д. Айтан, А. Бердыкул, Ы.Алипбаев и А. Мамыт.

В противостоянии с кыргызской командой победные очки принесли Адлет Мамыт (2 раза), Курманбек Турганбек и Абылайхан Нышанбеков.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

Дубль капитана "Барыса" принес победу казахстанской команде над "Сочи"

Медведев и Альяссим сыграли в теннис около Байтерека

Сборная Казахстана по настольному теннису одержала первую победу на ЧМ-2022

Куандык Шынасилов
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Допинг-тест Головкина и Канело
Появились результаты допинг-тестов Головкина и Канело после третьего боя
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Выставила на продажу замок в деревне Грязь
СМИ: Алла Пугачева выставила на продажу замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей
Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании Азимжана Саидбаева
Интерпол Казахстана прокомментировал информацию о задержании вайнера Азимжана Саидбаева
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления