Казахстан завершил IV Всемирные игры кочевников тремя золотыми медалями

В турецком Изнике финишировали IV Всемирные игры кочевников. В вечерней сессии заключительного дня Игр копилка казахстанской сборной пополнилась еще одной наградой золотого отлива, сообщает Zakon.kz.

В последний день соревнований на турецкие ковры вышли палуаны, чтобы определить чемпионов по казахша курес в шести весовых категориях. На эти состязания прибыли более 60 борцов из 19 стран мира, в том числе 19 из них – представительницы прекрасного пола.

Шесть казахстанцев оказались в списке призеров турецких Игр. Марат Ныгматуллаев (60 кг) положил первое "золото" в копилку сборной Казахстана. Его путь продолжила Зарина Сарипова (65 кг).

Серебряные медали надели Еламан Койшыбаев (80 кг) и Рауза Нурмухамметова (55 кг). "Қазахстан Барысы" – Максат Исагабылов (+80 кг) и Молдир Азамат (+65 кг) стали бронзовыми призерами.

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