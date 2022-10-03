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Жителей Жаркаинского района обеспечивают жильем

Жильем обеспечивают население Жаркаинского района Фото: акимат Жаркаинского района
Семь жилых домов реконструировали и восстановили благодаря государственным программам в Жаркаинском районе Акмолинской области.

С 2007 года по настоящее время в городе Державинске проводятся работы по реконструкции многоквартирных жилых домов, доставшихся району от бывшей военной части, дислоцировавшейся ранее на территории города – в поселке городского типа Степном.

В разные периоды благодаря госпрограммам "Жилищное строительство", "Развитие регионов", "Нурлы жер" в бывшем поселке городского типа Степном, а ныне мкр. Молодежный восстановлено шесть 75-квартирных домов и один 60-квартирный дом.

Жильем обеспечивают население Жаркаинского района

Фото: акимат Жаркаинского района

Как пояснили в акимате Жаркаинского района, на сегодняшний день ведутся работы, согласно ранее намеченным планам, по реконструкции 80-квартирного жилого дома в мкр. Молодежный. Перед реконструкцией домов проводится их техническое обследование в связи с тем, что все они находятся в разрушенном состоянии и не имеют инфраструктуры, необходимой для обеспечения жизнедеятельности.

А уже после сдачи в эксплуатацию в домах появляется теплоснабжение, вода и водоотведение, обустроенная инфраструктура, а именно – детские игровые площадки, автостоянки, подъездные пути и мусорные площадки. Благодаря этому благоустраивается значительная часть территории, прилегающей к вышеуказанным домам, решается вопрос выделения коммунально-арендного жилья социально уязвимым слоям населения, в том числе многодетным семьям, детям-сиротам, неполным семьям и работникам бюджетной сферы.Акимат Жаркаинского района

На сегодняшний день 510 семей жаркаинцев получили жилье в отремонтированных домах. В очереди на получение заветных квартир остаются 376 человек, из которых 249 – из социально уязвимых слоев населения и 127 – работники бюджетной сферы.

Жильем обеспечивают население Жаркаинского района

Фото: акимат Жаркаинского района

Имея потенциал для реконструкции еще порядка пяти 80-квартирных домов, в Жаркаинском районе проводят планомерную работу по подготовке проектно-сметной документации на их восстановление.

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