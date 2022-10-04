Чем опасны воры-карманники, и как защититься от ограбления

По данным представителя пресс-службы МВД РК Шугылы Турлыбек, в первом полугодии 2022 года в стране возросло число краж. Наибольшее их количество регистрируется в столице, Алматы и Шымкенте, передает корреспондент Zakon.kz.

За восемь месяцев 2022 года зарегистрировано более 116 тыс. уголовных правонарушений, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Больше всего уголовных правонарушений зарегистрировано: в Алматы – 25 474, в Астане – 12 401, в Шымкенте – 6987, а также в Алматинской области – 10 072, Карагандинской области – 7292 и ВКО – 6595. И если по преступлениям по ст. 99 УК РК (убийства) наблюдается снижение на 1,5%, то по преступлениям по ст. 188, 188-1 УК РК (кражи) рост – 9,7%.

По словам главы Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбека Науатова, только в Алматы за последнюю неделю было задержано пять воров-карманников, или, как их еще иначе называют, "щипачей". Три женщины задержаны с поличным. Они промышляли по маршруту автобуса №85. Затем в изолятор временного содержания Алматы отправили гастролера из Тараза, который "работал" на остановках общественного транспорта в Алмалинском районе города. Следом в автобусе №25 сотрудники полиции задержали его подельника.

Беседа с бывшим вором

Бывший карманник по имени Болатбек в общей сложности провел за решеткой 15 лет. Корреспонденту Zakon.kz он рассказал об особенностях воровской профессии, а именно о ворах-карманниках.

– Болатбек, как и почему вы стали вором?

– В конце 70-х годов прошлого века я учился в 10-м классе. Хотелось хорошо одеваться, но денег на джинсы или кожаную куртку у моих родителей не было. Оставалось лишь мечтать о фирменных шмотках. Жизнь перевернулась после случайной встречи с незнакомцем. Присев в дворовой беседке и выкурив со мной "косячок", тот предложил обучить меня "шарить в карманах". Вот так я и стал "маэстро".

– "Маэстро" – это звание?

– Скорее, категория.

– Какие же еще бывают?

– "Верхушечники" – они крадут лишь то, что лежит на поверхности. Затем идут специалисты более высокой квалификации: "хирурги", "выбивальщики", "писари". Ну и самая высокая категория – "маэстро". "Хирурги" в своей "работе" используют различные инструменты. Например, спицы или крючки. Что касается "выбивальщиков", то помните одного из них, "Ручечника", в знаменитом телесериале "Место встречи изменить нельзя", которого сыграл актер Евгений Евстигнеев. Он выбивал из карманов потерпевших гардеробные номерки и дорогие ручки. Отсюда и прозвище.

"Писари" режут карманы и сумки кусочками безопасных лезвий, пояснил Болатбек. Они сначала ломают их на четыре части, каждый кусочек трапециевидной формы, и кладут себе за щеку. Смоченный слюной кусочек бритвы режет быстро и бесшумно.

А "маэстро" полагаются только на свои ловкие руки, они у нас очень чувствительные и гибкие.

По словам Болтабека, обычно он выходил на дело с напарником: "работали на пропаль".

– Что это такое?

– Я вытаскивал кошелек и тут же передавал его своему спутнику, а он быстро отходил подальше. В этом случае, если даже жертва замечала, что я ее обокрал, и указывала на меня, то операм предъявить мне было нечего. Чтобы доказать мою вину, необходимо обнаружить и изъять похищенное. А его нет!

Когда бдительность не помешает

Экс-начальник отдела Управления криминальной полиции ДВД Алматы полковник Станислав Портнягин в свою очередь рассказал корреспонденту Zakon.kz, что именно кражи являются теми правонарушениями, раскрывать которые наиболее тяжело.

– Чем отличаются кражи воров-карманников от других видов краж и почему их сложно доказать?

– В целом кражи относятся к правонарушениям, совершаемым в условиях неочевидности. Сегодня основной целью "щипачей" являются портмоне с деньгами и банковскими картами, документы, а также смартфоны. Но просто задержать такого вора мало. Надо доказать его вину.

Тут нужны не только свидетели, необходимо еще обнаружить и изъять у подозреваемого украденные вещи. К тому же, вся подлость карманников заключается в том, что зачастую они лишают людей последних средств к существованию: в общественном транспорте ведь не олигархи ездят.

– Надо полагать, что сейчас в Алматы не только местные промышляют?

– Если раньше в Алматы съезжались воры из различных регионов Казахстана, то сейчас к ним добавились коллеги из бывших советских республик.

– Что бы вы посоветовали казахстанцам? Как уберечь свой кошелек?

– Не следует носить деньги или кошелек в портфеле, в сумке, и тем более, в полиэтиленовом пакете. Не надо сжимать бумажник в руках, ведь его вид может спровоцировать вора на кражу.

Никогда не наклеивайте бумажку с пин-кодом на банковскую карту и не записывайте пин-код в сотовый телефон или в смартфон. Ведь, если карманник выкрадет все это вместе, то ему не составит труда снять с вашей карты все деньги. А украденное у вас удостоверение личности даст возможность карманнику оформить на ваше имя кредит.

Чтобы избежать этих неприятностей, перед походом в магазин или на рынок положите ваше портмоне, смартфон или какие-либо другие ценные предметы во внутренний карман и не забывайте держать их под контролем. И не стоит близко подходить к компаниям молодых людей и девушек. Ведь щипачи часто работают группами. Пока один из них отвлекает внимание жертвы, например, толкнет ее, другие успеют обшарить карманы.

Будьте готовы и к другим неожиданностям. На рынках Алматы потерпевших теперь не только толкают, но иногда даже плюют им на обувь или в сумку, а бывает, что и колют булавками. Так что будьте внимательны, причем не только в общественном транспорте и на рынках, но и на улицах.