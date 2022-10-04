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Тимофей Скатов с победы начал выступление на "Челленджере" в Италии

Теннис Старт Италия Фото: Instagram/skatov_timofey
Вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов пробился во второй круг престижного грунтового "Челленджера" на кортах итальянской Пармы. На старте турнира теннисист из Петропавловска обыграл местного спортсмена Стефано Наполитано, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцу для своей победы пришлось изрядно потрудиться. Несмотря на рейтинг соперника (№513), Тимофей (№209) все же испытал серьезное сопротивление со стороны хозяина кортов. В итоге трудовая победа Скатова за 1 час и 43 минуты – 7:5, 6:3.

Теперь североказахстанец за выход в четвертьфинал "одиночки" поспорит с победителем матча Франческо Форти (Италия) и Карлосом Табернером (Испания), шестым сеяным.

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