Тимофей Скатов с победы начал выступление на "Челленджере" в Италии
Казахстанцу для своей победы пришлось изрядно потрудиться. Несмотря на рейтинг соперника (№513), Тимофей (№209) все же испытал серьезное сопротивление со стороны хозяина кортов. В итоге трудовая победа Скатова за 1 час и 43 минуты – 7:5, 6:3.
Теперь североказахстанец за выход в четвертьфинал "одиночки" поспорит с победителем матча Франческо Форти (Италия) и Карлосом Табернером (Испания), шестым сеяным.
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