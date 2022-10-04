На Севере Казахстана снижается число прибывающих россиян

Резкий спад приезжих из Российской Федерации отмечает департамент Пограничной службы КНБ РК по СКО.

За сутки с 3 по 4 октября 2022 года зарегистрировано 1600 граждан Российской Федерации, въехавших через пункты пропуска на территорию региона. Это цифра стала самой минимальной из всех, ранее озвученных по объему потока приезжающих из России в СКО, передает корреспондент Zakon.kz.

Для сравнения, в первые дни после 24 сентября, в регион каждые сутки въезжало порядка 8 тысяч россиян. В конце минувшей недели поток начал спадать. В пограничной службе приводили данные о том, что официальное количество прибывающих в сутки колеблется в пределах 5-4 тысяч граждан РФ.

Просторно и свободно сейчас стало в залах железнодорожного вокзала. Поезда из Российской Федерации прибывают по прежнему графику, но пассажиров, сходящих на станции Петропавловск в них становится все меньше. В зале ожидания вокзала появились свободные места. У транзитных пассажиров появилась возможность не только присесть, даже прилечь на них.

Когда закроют спецЦОН для иностранцев?

Фото: Zakon.kz

Резкое снижение числа клиентов сегодня отмечают и в специальном ЦОНе для иностранцев в Петропавловске. Этот ЦОН экстренно развернули в городской филармонии из-за огромной дополнительной нагрузки, которая внезапно захлестнула действующие городские ЦОНы.

Специальный ЦОН для иностранцев открыли исключительно для того, чтобы оказывать прибывающим иностранцам самую востребованную услугу – формирование ИИН для нерезидентов РК.

Пресс-секретарь филиала ГК "Правительство для граждан" по СКО Анара Кусанова отмечает, что в последнее время обслуживание 800 приезжих из Российской Федерации за день стало обычными трудовыми буднями для сотрудников специального ЦОНа для иностранцев. Но сегодня ситуация изменилась кардинально.

В первой половине дня в специальный ЦОН обратилось только 235 нерезидентов. Такое резкое снижение отмечаем впервые. К примеру, вчера, на тот же час было принято уже 600 человек. Анара Кусанова

В региональном филиале правительства для граждан говорят, что речи о закрытии специального ЦОНа для иностранцев пока не идет. Здесь отмечают, что вернуться к прежнему формату работу и снова принимать иностранцев в городских ЦОНах будут только тогда, когда поток снизится настолько, чтобы не доставлять неудобство казахстанцам, обращающимся в ЦОНы.

Беспокойные цены

Фото: Zakon.kz

Спад количества приезжающих пока не отразился на рынке арендного жилья Петропавловска.

Риэлторы пока даже затрудняются называть конкретные расценки на квартиры. Все потому, что у частников, владеющих жильем, они возникают абсолютно спонтанно и основываются только на личной выгоде.

Вчера вечером нашел квартиру семье приехавших из России за 130 тысяч тенге в месяц. Это очень скромная "однушка" в старом доме на окраине города. Сегодня в 5 утра клиенты позвонили мне и сообщили, что хозяйка выгнала их с вещами на улицу. Сама владелица даже не скрывала, что выселила семью, потому что нашла других клиентов за 270 тысяч тенге в месяц. Сергей Клишин

По словам риэлторов у частных квартировладельцев на сутки можно снять однокомнатную квартиру от 20 до 45 тысяч тенге.

Официальные квартирные агентства в Петропавловске в большинстве своем продолжают работать по прежним ценам – 10 тысяч теге в сутки. Проблема в том, что свободных квартир в этих агентствах нет. Руководители риэлтерских компаний говорят, что владельцы недвижимости, с которыми они работали на долгосрочной основе, сейчас спешат забрать свои квартиры назад, чтобы сдавать их самостоятельно.

Инна Лопатко