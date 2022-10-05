Волонтеры Казахстана выступили с инициативой выдвижения Токаева кандидатом в президенты

5 октября в Астане прошло собрание волонтерских организаций Национальной волонтерской сети, где волонтеры выступили в поддержку действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева и инициировали его выдвижение в кандидаты в президенты на новый срок, сообщает Zakon.kz.

В последние годы волонтерское движение в Казахстане принимает общенациональный масштаб – все больше казахстанцев понимает, что в их силах творить добро, оказывать помощь и менять жизнь вокруг себя к лучшему. Уже сейчас в стране действует более 600 волонтерских организаций, в которых участвует свыше 200 тысяч волонтеров.

Все эти достижения – заслуга не только самих граждан и активного гражданского общества, но и государства, которое понимает значимость и высокую роль волонтеров в развитии страны, наращивании потенциала социального партнерства через волонтерскую и благотворительную деятельность.

Важно отметить значимый вклад в развитие волонтерства президента Касым-Жомарта Кемелевича. При его непосредственной поддержке был принят ряд стратегических документов и инициатив по развитию волонтерской деятельности на республиканском и международном уровнях.

Президентом была поддержана инициатива об объявлении 2020 года Годом волонтера. Это решение сыграло важную роль, ведь именно волонтеры наравне с медиками и другими службами оказались на передовой борьбы с пандемией COVID-19. Это способствовало развитию грантов для волонтерских проектов, учреждению и вручению 5 тысячам казахстанцев государственной награды – медали "Халық Алғысы" – за проявленную активность в сложный период пандемии.

Председатель Национальной волонтерской сети Вера Ким в обращении к волонтерским организациям отметила, что за эти годы глава государства неоднократно высоко оценивал труд волонтеров и волонтерских организаций, выражая слова искренней благодарности и поддерживая все значимые инициативы в сфере развития добровольчества.