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Гражданский альянс Казахстана выдвинул кандидатуру Токаева на пост президента

президент Казахстана Фото: akorda.kz
Гражданский альянс Казахстана выдвинул кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента страны. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии участвовали лидеры Гражданского альянса 20 регионов страны. 

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем Послании назвал деятельность общественных организаций важным фактором устойчивого и всестороннего прогресса страны и призвал к более широкому и глубокому вовлечению общественных организаций и активистов в подготовку и реализацию реформ с открытым обсуждением всех национальных проектов и стратегических документов. Президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева

Глава альянса отметила, что, несмотря на сложную геополитическую ситуацию в мире, в Казахстане высокими темпами идет политическая модернизация, реструктуризация экономики, развитие социальной сферы.

Кроме того, произошли существенные изменения во всех сферах социально-экономической и общественно-политической жизни страны. 

Касым-Жомарт Токаев с первых дней президентства обозначил контуры нового формата взаимодействия государства и общества, предложив концепцию "слышащего государства", ориентированную на конструктивный диалог, установление эффективной обратной связи между властью и населением. Люди верят в перемены и доверяют президенту страны, – добавила Бану Нургазиева.

Лидеры региональных альянсов подчеркнули, что все предложенные президентом страны инициативы и реформы востребованы гражданами Казахстана.

Кандидатура действующего президента Касым-Жомарта Токаева и ее выдвижение – это выверенное решение, поскольку мы переживаем очень сложный исторический период. Нужны дипломатические навыки и знания международного законодательства. Я думаю, что Касым-Жомарт Кемелевич Токаев будет тем человеком, кто сможет выстроить Новый Казахстан и будет содействовать тому, чтобы гражданское общество развивалось. Член Гражданского альянса Казахстана Айгуль Соловьева

В завершение члены Гражданского альянса Казахстана единогласно решили заявить о поддержке кандидатуры действующего главы государства Касым-Жомарта Токаева на пост президента страны.

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