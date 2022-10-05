Казахстан впервые определит линию госграницы с Туркменистаном на Каспии

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутаты одобрили законопроект РК "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской госграницы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море", сообщает Zakon.kz.

Представляя документ, министр иностранных дел РК, заместитель премьер-министра Мухтар Тлеуберди сообщил, что договор подписан в октябре 2021 года президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

В соответствии с договором стороны определили прохождение линии госграницы между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море, разграничивающие территориальные воды и линии разграничения смежных участков рыболовных зон между Казахстаном и Туркменистаном на Каспийском море. Мухтар Тлеуберди

Он добавил, что ратификация и последующее вступление в силу договора позволит полностью завершить процесс делимитации госграницы Казахстана на южных рубежах. По словам главы МИД РК, договор станет первым в истории документом, юридически закрепляющим госграницы на Каспийском море между прибрежными государствами.

Туркменская сторона ратифицировала этот договор 17 апреля 2022 года.

Министр подчеркнул, что принятие проекта закона не противоречит национальному законодательству Казахстана и не повлечет за собой его изменение, а также не потребует финансовых затрат из республиканского и местного бюджетов.