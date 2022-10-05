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Молодежное объединение Qazaqstan Team предложило кандидатуру Токаева на выборы президента

общественное объединение выдвинуло кандидатуру Токаева на выборы Фото: Zakon.kz
5 октября 2022 года прошло собрание актива республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team, на котором была выдвинута кандидатура Касым-Жомарта Токаева для участия в выборах президента, сообщает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие представители старшего и молодого поколения, лидеры общественного мнения, спортсмены и предприниматели.

Модератором круглого стола выступил руководитель республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team Олжас Сулейменов.

В качестве спикеров приняли участие член Совета по молодежной политике при Президенте РК Валихан Бахретдинов, член Совета АНК Аян Салимгереев.

В ходе мероприятия актив республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team предложил выдвинуть кандидатуру Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в кандидаты на пост Президента Республики Казахстан.

Мы считаем, что Касым-Жомарт Кемелевич является самым достойным на сегодня кандидатом на эту высшую должность в стране. Всем известно, как высоко ценятся его дипломатические способности за рубежом. Вместе с тем, он является опытным государственным политиком. Курс реформ, который был предложен Касым-Жомартом Кемелевичем как никогда соответствуют нынешним реалиям, они обеспечат дальнейшее укрепление национальной безопасности, и внутреннюю социально-экономическую стабильность, окажут содействие на развитие малого и среднего бизнеса, окажут влияние на образовательную и на все другие сферы.руководитель республиканского общественного молодежного объединения Qazaqstan Team Олжас Сулейменов

По мнению политолога Валихана Бахретдинова, в условиях глобальных изменений и пересмотра устоев международного права, Казахстану необходимо политическое руководство и видение человека, имеющего опыт и международный авторитет.

Таким кандидатом на пост руководителя нашей республики в текущей ситуации является Касым-Жомарт Токаев. Президент Токаев проводит последовательную политику на международной арене, что положительно сказывается как на имидже Казахстана в качестве миролюбивой нации, так и на общем благосостоянии казахстанцев. Уверен, мудрый и образованный народ Казахстана сделает правильный выбор, и Касым-Жомарт Кемелевич победит в прозрачной и конкурентной гонке за политическое лидерство. Путь нашего народа на данном этапе исторического развития неразрывно связан с ролью действующего президента, - отметил он в своем выступлении.

О своей поддержке кандидатуры Токаева также заявил Аян Салимгереев, он отметил, что глава государства дает новую жизнь молодежной политике в стране и выражает свою большую поддержку.

В своей статье "Независимость превыше всего" он отметил: "Молодежь всегда является источником новых идей и движущей силой позитивных изменений". Из этих слов видно, что наш Президент возлагает большие надежды на молодежь и всегда поддерживает ее как будущее нашей страны. А с нашей стороны, у нас, молодежи, нет сливок в черной воде, нет сливок в черном мастере, нам нужно образование и активность, чтобы выйти из сознания людей, мы можем уверенно сказать, что мы будем работать неустанно делать нашу страну страной вечной, уповая не на свои силы, а на свой честный труд. Потому что мы будем молодыми людьми с сильными крыльями, как тот орел, которому вчера поверил Магжан, - подчеркнул Аян Салимгереев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая 1 сентября с посланием народу Казахстана, объявил о намеченных на осень 2022 года досрочных выборах главы государства. Эти выборы станут седьмыми по счету в истории независимого Казахстана. В пятый раз выборы президента будут внеочередными.

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