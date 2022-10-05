Глава миссии МВФ по Казахстану допустил укрепление тенге к рублю

Глава Миссии МВФ по Казахстану Николя Бланше на брифинге в Нацбанке заявил о влиянии укрепления российского рубля на обменный курс в РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

При этом он не исключает рост курса тенге к рублю.

Да, действительно, при прочих равных условиях курс тенге по отношению к российскому рублю должен укрепиться. И пока мы видели укрепление российского рубля по отношению к доллару в последние месяцы. И это, если хотите, основной фактор, который определяет ситуацию с тенге в Казахстане. Николя Бланше

Эта ситуация, по словам главы миссии МВФ по Казахстану, влияет и на инфляцию.

Имеется, конечно, влияние со стороны тех людей, которые приезжают из РФ в РК, это влияет на обмен, на аренду оплаты за жилье и другие факторы. Пока полной картины у нас нет. Мы данные не видели, поскольку явление недавнее. Посмотрим как будет развиваться ситуация. Николя Бланше

Он резюмировал, что ситуация с миграцией "более активно оказывает влияние на обменный курс между тенге и российским рублем".