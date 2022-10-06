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Директор школы в Костанайской области получил выговор за угрозы ученику

директору объявили выговор за угрозы Фото: Zakon.kz
В школе провели родительское собрание, на котором директор принесла свои извинения. Стороны помирились, а совет по этике отдела вынес решение о дисциплинарном взыскании, сообщает Zakon.kz.

Директор школы в Костанайской области получила выговор за то, что угрожала "разбить голову ученику об унитаз".

Запись разговора директора Мичуринской школы Айнаш Дадановой опубликовал ученик. В разговоре директор заявила, что уже 36 лет работает в школе и "знает, как обращаться с учениками".

Что тебе не нравится в школе? Может, я не нравлюсь? Я шутить ни с кем не собираюсь. 36 лет работаю в школе, и с такими, как ты, знаешь, что делала… Могла в унитаз закинуть голову. В следующий раз разобью голову об унитаз и никто знать не будет. Споткнулся, скажу. Я с тобой не шучу, чтобы это было в последний раз.Запись разговора Айнаш Дадановой

Часть комментаторов выступила в поддержку ученика. Другая часть встала на сторону учителя – по их мнению, нужно знать изначальную суть конфликта.

В Управлении образования области признали факт нарушения педагогической этики со стороны директора.

Инцидент произошел после нескольких случаев порчи школьного имущества учащимися. В школе прошло родительское собрание, на котором директор принесла свои извинения, произошло примирение сторон. Совет по этике отдела образования Костанайского района вынес решение о дисциплинарном взыскании. Директору объявили выговор.Управление образования Костанайской области

Инцидент изучает и полиция, по результатам проверки полицейские дадут правовую оценку.

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Данияр Кунафин
Костанайская область
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