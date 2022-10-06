В Туркестане женщину оштрафовали за двойное гражданство

42-летнюю женщину – гражданку Турции – оштрафовали на 428 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

5 октября сотрудники линейного отдела полиции задержали гражданку Турции за нарушение законодательства Казахстана о гражданстве, сообщила пресс-служба ДП на транспорте.

42-летняя женщина имела гражданство Казахстана и Турции. В ее отношении транспортные полицейские составили административный протокол.

По решению Специализированного межрайонного административного суда по Туркестанской области гражданку Турции привлекли к ответственности в виде административного штрафа в сумме 428 820 тенге.