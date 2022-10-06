Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Туркестане женщину оштрафовали за двойное гражданство

Гражданку Турции оштрафовали за двойное гражданство Фото: Zakon.kz
42-летнюю женщину – гражданку Турции – оштрафовали на 428 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

5 октября сотрудники линейного отдела полиции задержали гражданку Турции за нарушение законодательства Казахстана о гражданстве, сообщила пресс-служба ДП на транспорте.

42-летняя женщина имела гражданство Казахстана и Турции. В ее отношении транспортные полицейские составили административный протокол.

По решению Специализированного межрайонного административного суда по Туркестанской области гражданку Турции привлекли к ответственности в виде административного штрафа в сумме 428 820 тенге.

Читайте также

В Уральске школьник умер перед уроком

Инкассаторский автомобиль сгорел в Актау

Женщину и ее 7-летнюю дочь нашли убитыми в лесу в Карагандинской области

Данияр Кунафин
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
в Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях
В Казахстане хотят ввести уголовную ответственность за использование мобильных телефонов в колониях и СИЗО
сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
Сколько дней казахстанцы отдохнут в октябре
В "Beeline Казахстан" объяснили причину отмены решения отключать российские каналы
В "Beeline Казахстан" объяснили отмену решения отключить российские каналы
Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака
Астролог рассказала, как коридор затмений повлияет на каждый знак зодиака
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления