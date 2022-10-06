Почему учителя из России не могут работать в школах Казахстана, рассказал Аймагамбетов

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов в кулуарах XXIV Съезда партии Amanat рассказал, почему российские педагоги не могут трудоустроиться в школы Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Асхат Аймагамбетов сообщил, что к трудоустройству в наши школы есть определенные требования, которые были внедрены год назад.

Диплома недостаточно. У любого гражданина или не гражданина нашей страны, чтобы устроиться на работу в школу, обязательно должен быть сертификат о прохождении национального квалификационного теста. То есть он должен знать нашу методику, нашу программу и знать хорошо свой предмет. Диплома недостаточно, нужен сертификат. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

Кроме того, по его словам, учебный год в Казахстане уже начался.