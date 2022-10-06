Токаев рассказал, какую внешнюю политику будет вести Казахстан

Касым-Жомарт Токаев на форуме по поддержке кандидата в президенты РК рассказал, какую внешнюю политику будет вести Казахстан в ближайшее время, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев убежден, что Казахстан должен осуществлять сбалансированную, разнонаправленную, конструктивную внешнюю политику, нацеленную на обеспечение региональной и глобальной безопасности.

Казахстан будет неизменно выступать за неуклонное соблюдение принципов равенства и демократии в международных отношениях, международного права и Устава ООН. Казахстан будет предпринимать активные усилия для укрепления авторитета ООН как универсальной и безальтернативной международной организации. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства также отметил, что Казахстан будет сотрудничать с такими важными организациями, как Содружество Независимых Государств, Шанхайская организация сотрудничества, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация тюркских государств и другими международными организациями, а также укреплять потенциал Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.