Нурбол Нурсагатов назначен акимом Семея

Акимом города Семея назначен Нурбол Нурсагатов, сообщает Zakon.kz.

Нурбол Нурсагатов родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л.Б. Гончарова.

Трудовую деятельность начал в 2003 году. Работал в Комитете по делам строительства Министерства индустрии и торговли РК, заместителем руководителя Управления строительства акимата Нур-Султана. В 2011-2012 годах занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.

Также работал руководителем Управления транспорта и автомобильных дорог акимата Восточно-Казахстанской области, в Управлении строительства акимата Алматы, в Управлении охраны окружающей среды акимата Нур-Султана. Возглавлял акиматы районов "Байконур" и "Алматы" в Нур-Султане.

До назначения был заместителем акима области Абай.