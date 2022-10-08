Электростанции в Казахстане будут работать даже без паспортов готовности

В Министерстве энергетики Казахстана констатируют, что половина энергокомпаний в стране не готова к отопительному сезону, сообщает Zakon.kz.

Большинство предприятий, которые производят и передают тепловую энергию, не получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Но все равно начали подавать тепло уже в десяти областях, передает КТК.

В Минэнерго поясняют, что, несмотря не отсутствие разрешающих документов, работать тепло- и гидроэлектростанции могут.

До конца сентября 165 компаний подали документы на оформление паспортов готовности. В течение трех недель надзорный орган рассмотрит, насколько технически они готовы к работе. Однако функционировать можно и без разрешения. Максимум, что грозит предприятиям, – штрафы в размере больше полумиллиона тенге.

Кроме этого, в Минэнерго отмечают, что на проверку каждой области у них не хватает ресурсов. За каждый регион отвечают всего три-четыре специалиста. Самыми изношенными ТЭЦ признаны Кызылординская и Кентауская.