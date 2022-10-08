Электростанции в Казахстане будут работать даже без паспортов готовности
Большинство предприятий, которые производят и передают тепловую энергию, не получили паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. Но все равно начали подавать тепло уже в десяти областях, передает КТК.
В Минэнерго поясняют, что, несмотря не отсутствие разрешающих документов, работать тепло- и гидроэлектростанции могут.
До конца сентября 165 компаний подали документы на оформление паспортов готовности. В течение трех недель надзорный орган рассмотрит, насколько технически они готовы к работе. Однако функционировать можно и без разрешения. Максимум, что грозит предприятиям, – штрафы в размере больше полумиллиона тенге.
Кроме этого, в Минэнерго отмечают, что на проверку каждой области у них не хватает ресурсов. За каждый регион отвечают всего три-четыре специалиста. Самыми изношенными ТЭЦ признаны Кызылординская и Кентауская.
Мы можем не выдать паспорт. Самое страшное это. Они потом оплатят штраф в 200 МРП. И в процессе контроль, внеплановые проверки в случае сбоев в работе оборудования, если будут. Даже если паспорт они не получат, они все равно будут работать. Но устранять те замечания, что были даны. Заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Нурлан Куатов