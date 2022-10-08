О негативном влиянии смартфонов на волю, мозг и память предупредил врач

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, как влияют смартфоны на здоровье человека при регулярном их использовании, сообщает Zakon.kz.

Специалист в программе "О самом главном" на канале "Россия 1" заявил, что нет правил для того, чтобы смягчить вред от мобильных телефонов.

Если вы меня спросите, как правильно пользоваться смартфонами, ответ такой: да никак. Потому что все, что мы делаем, идет нам во вред. С точки зрения пользователя, это просто великолепно, ты можешь залезть и посмотреть любую информацию. Смартфоны делают из нас обездвиженных тупых людей. Они парализуют нашу волю, мозг, память и тело, – сказал Мясников.

Он уточнил, что из-за регулярного использования мобильных телефонов у людей раньше появляется близорукость, а также нередки случаи синдрома сухого глаза, ухудшения слуха, туннельного синдрома запястья, головной боли, ухудшения осанки, проблем с позвоночником.

Кроме того, доктор предупредил не смотреть в экран смартфона за 4 часа до сна, так как у человека в этом случае снижается выработка мелатонина и начинаются сопутствующие проблемы.

Меня больше удивляет вот это вот безволие, которое смартфоны в нас поселяют. Мы становимся как бы не свои. Нам внушают какие-то мысли, понятия, новости. Нас запугивают или обманывают, и все это идет прямо вам в мозг. И поскольку это постоянно перед глазами, мы читаем, мы смотрим, мы передаем это друг другу, мы отучаемся думать, – заявил он.