Сборная Казахстана по футзалу обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2024

Сборная Казахстана обыграла Словению в домашнем матче первого тура основного раунда отборочного цикла Чемпионата мира-2024 по футзалу, сообщает Zakon.kz.

Матч проходил во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане и закончился победой Казахстана со счетом 2:0. Первый гол на 7-й минуте забил Альберт Акбаликов, а Дуглас Жуниор на 36-й забил второй.

В следующем матче Казахстан сыграет на выезде с Черногорией. Встреча пройдет 12 октября. В первом туре черногорцы уступили словенцам со счетом 3:1.

Победитель группы напрямую выйдет в элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.

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