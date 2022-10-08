Сборная Казахстана по футзалу обыграла Словению в матче отбора ЧМ-2024
Матч проходил во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане и закончился победой Казахстана со счетом 2:0. Первый гол на 7-й минуте забил Альберт Акбаликов, а Дуглас Жуниор на 36-й забил второй.
В следующем матче Казахстан сыграет на выезде с Черногорией. Встреча пройдет 12 октября. В первом туре черногорцы уступили словенцам со счетом 3:1.
Победитель группы напрямую выйдет в элитный раунд. Остальные восемь обладателей вторых мест сыграют в стыковых матчах.
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