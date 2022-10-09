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В Павлодаре полицейский спас двух тонущих детей

спасенные дети Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области
12-летний Аспандияр и 11-летний Куаныш после школы решили пройтись вдоль реки Иртыш. В какой-то момент Куаныш слишком близко подошел к обрыву, сорвался и упал в воду. Аспандияр бросился спасать его. Позже оба стали тонуть. На помощь пришел полицейский, сообщает Zakon.kz.

Как ДП региона, ЧП произошло 5 октября около 16:00. Зов тонущих мальчишек услышал Азамат Саянов. В этот момент он находился в трудовом отпуске и встречал родственников с парома. Полицейский сразу побежал в сторону берега. Один из детей захлебывался, а у второго ребенка лицо было уже в воде.

Думал, главное – успеть спасти детей, чтобы они были живы. Не считаю это подвигом, считаю, что это мой служебный долг оказывать помощь гражданам. Река в этом месте довольно глубокая и течение очень быстрое. Мне не составило труда доплыть до мальчиков, начать движение к берегу, так как с детства занимаюсь плаванием. Мама с детства подталкивала меня на хорошие поступки, помогала мне, воспитывала во мне лучшие качества, чтобы я был порядочным, ответственным, смелым и добрым. Считаю, что так, как поступил я, должен поступать каждый честный гражданин нашей Родины. Азамат Саянов

Родители детей поблагодарили полицейского. Через соцсети они обратились с благодарностью к начальнику Регионального департамента полиции Василию Скляру.

Старший сержант полиции Азамат Саянов служит в органах внутренних дел с 2017 года. Любит спорт, занимается борьбой, играет в футбол, занимается плаванием.

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Елена Беляева
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