Зульфия Чиншанло завоевала золото на ЧА по тяжелой атлетике

Казахстанка Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне, сообщает Zakon.kz.

Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она показала 220 (95+125) килограммов, передает Olympic.kz.

Второй стала китаянка Линлу Лю - 210 килограммов. Замкнула тройку лучших Нигора Абдуллаева (Узбекистан) - 193 килограмма.

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