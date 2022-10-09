Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Зульфия Чиншанло завоевала золото на ЧА по тяжелой атлетике

Завоевала золото на ЧА по тяжелой атлетике Фото: wfrk.kz
Казахстанка Зульфия Чиншанло одержала победу на чемпионате Азии по тяжелой атлетике в Бахрейне, сообщает Zakon.kz.

Она завоевала золотую медаль в весовой категории до 55 килограммов. В сумме двоеборья она показала 220 (95+125) килограммов, передает Olympic.kz.

Второй стала китаянка Линлу Лю - 210 килограммов. Замкнула тройку лучших Нигора Абдуллаева (Узбекистан) - 193 килограмма.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Читайте также

Победителем турнира ATP 500 Astana Open стал Новак Джокович

Тимофей Скатов выиграл первый "Челленджер" в карьере

Определились соперники Казахстана на Евро-2024

Константин Вноровский
Бахрейн
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Ситуация в Украине 8 октября
Ситуация в Украине: возобновлено движение по Крымскому мосту, Зеленский заявил, что его слова неправильно перевели
СМС от МВД
В МВД прокомментировали SMS, получаемые казахстанцами от ведомства
ДТП на Кульджинском тракте
Перебегавших дорогу парня и девушку сбила машина в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления