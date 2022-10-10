Профессии будущего и слияние вузов – большое интервью министра науки и высшего образования

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек детально рассказал Zakon.kz о перезагрузке системы образования, о профессиях будущего и что стоит изменить в подготовке специалистов. И насколько удаленка стала эффективна, и какие зарубежные стандарты внедрят в ближайшее время в стране.

- Саясат Нурбекович, начнем наш вопрос о новообразованном ведомстве. Рассматриваете ли вы разделение МОН РК, как шаг к реформированию системы образования, в частности, высшего?

- Решение о создании профильного министерства, курирующего вопросы высшего образования и науки, было озвучено Президентом 1 июня на юбилейной сессии национальной академии наук.

Тогда глава государства заявлял, что в XXI веке сила и мощь государства, его авторитет на международной арене измеряются научно-техническими достижениями. Да, по сути, это реформа в управлении высшем образовании, а наука и образование станут одними из ключевых приоритетов построения Нового Казахстана.

- Система высшего образования является "кузницей кадров". Будет ли сделан упор на повышение уровня специалистов, на дефицит которых указывал Президент Казахстана?

- Соглашусь, что решения многих задач, обозначенных президентом, напрямую зависят от качества подготовки кадров и результативности научных разработок. Без акцентированного внимания к этой сфере со стороны государства, достигнуть какого-либо технологического прогресса и экономической модернизации невозможно.

- На каких проблемах в системе высшего образования, вы бы акцентировали внимание?

- Сегодня несмотря на многие раунды реформ, в данной сфере остаются нерешенными многие системные проблемы, главная из которых, на мой взгляд – оторванность отечественной системы высшего образования и науки от реальных потребностей общества и экономики. Наши университеты и научные организации "живут своей жизнью", которая не всегда пересекается с запросами и потребностями рынка труда и экономики. Более того, весь мир наблюдает сейчас очень быстрые и радикальные перемены на рынке труда. Чем быстрее развивается цифровизация, тем сильнее деформируется рынок труда. Некоторые профессии стремительно устаревают, вместо них появляются новые, которые требуют другие навыки и компетенции. Поэтому вузы должны в целом пересмотреть модель образования и переходить на опережающую подготовку кадров, востребованных работодателями. Таким образом, очевидно, что перед новым министерством стоят большие задачи, решения, которых требует выработки правильной стратегии. На наш взгляд, данная стратегия должна базироваться на двух фундаментальных принципах, которые напрямую резонируют с идеей Нового Казахстана.

- Саясат Нурбекович, пожалуйста, можно рассказать поподробнее о фундаментальных принципах и стратегиях МНВО

- Первое – сбалансированный подход к реформам.

Давайте, будем честны, за последние годы было обещано много, но сделано мало. Сфера образования и науки стала одной из наиболее часто «реформируемых» областей.

Поэтому моя цель заключается не на радикальном реформировании действующей системы, а на ее точечной перестройке.

Моя задача – постараться решить несколько конкретных, системных проблем, и продолжить все те позитивные инициативы и проекты, которые доказали свою эффективность.

Второе – инклюзивный подход к реформам.

Убежден, в том, что все инициативы должны зарождаться не стенах аппарата министерства, а исходить из "самого низа". Если мы будем продолжать спускать реформы сверху, мы продолжим топтаться на месте. Поэтому стратегия министерства должна вырабатываться коллективно, путем прямого диалога со всеми участниками. Ведь команда министерства — это не только сотрудники аппарата, но все работники и участники нашей сферы.

Мы начали работу нового министерства с диалога со всеми стейкходлерами. За первые месяцы мы провели обсуждения практически со всеми заинтересованными группами: молодые ученные, академики, студенты, профессора, ректора вузов и т.д.

На основе этих встреч, мы постарались локализовать ключевые болевые точки нашей сферы, и самое главное обсудить дальнейшие действия министерства.

Приведу один конкретный пример – традиционная августовское совещание министерства. Мы изменили формат данного мероприятия, придав ему более интерактивный характер с участием всего управленческого корпуса ВУЗов и НИИ.

- Саясат Нурбекович, как на текущем моменте решаются вопросы совершенствования системы казахстанских вузов?

- В частности, была проведена форсайт-сессия с участием ректоров, где были обсуждены наиболее актуальные вопросы высшего образования и науки, а также коллегиально выработаны потенциальные решения ряда проблемных вопросов. Все эти направления легли в основу стратегии министерства на ближайший год. Таким образом, министерство выступает не контролером или администратором, а интегратором, который консолидирует всех участников. Это и есть практическая реализация концепта "Слышащего государства".

- Какими принципами вы руководствовались при создании Министерства?

- Только принципами эффективности и максимальной компактности. Сегодня общий штат министерства 183 человек, при этом штат аппарата 69 сотрудников, МНВО – одно из самых компактных министерств в составе правительства.

- Саясат Нурбекович, обозначьте наиболее приоритетное направление деятельности Министерства.

- Первое важное направление – выстраивание опережающей модели кадровой подготовки. Идея очень проста: система подготовки кадров в вузах страны должна соответствовать структуре ее экономики в региональном и отраслевом разрезе. Что я имею в виду? Возьмем, к примеру, Павлодарскую область, где есть несколько крепких региональных университетов. Согласитесь, было бы вполне логичным если локальные вузы, выстраивали бы свои учебные программы исходя из потребностей местных крупных предприятий и специализации области. Тогда мы не только значительно повысим шансы студентов на трудоустройство, но и обеспечим регионы нужными кадрами, которые необходимы для их индустриально-инновационного развития.

- Какие инструменты для развития кадров в регионах на текущий момент уже запущены?

Мы уже предложили конкретный инструмент – разработка региональных атласов профессий, который уже был апробирован на уровне ТИПО в Павлодарской области. В рамках проекта в регионе была проведена комплексная работа, по результатам которой выявлено 40 новых профессий, востребованных в регионе. По этим 40 профессиям уже созданы 25 новых учебных программ для колледжей, по которым обучаются студенты 15 колледжей. Кстати, разработка атласа новых профессий и компетенций было одним из пунктов предвыборной платформы Касым-Жомарта Токаева в 2019 году.

- Данная практика будет масштабирована в дельнейшем?

- Верно, ожидается расширение отмеченной практики на систему высшего образования, прежде всего на региональные вузы страны. Организация работы уже заложена в Программу повышения доходов населения до 2025 года как проект "Мамандығым – менің болашағым". Составлен список 20 вузов-участников проекта. В рамках так называемой модели тройной спирали региональные вузы будут тесно взаимодействовать с акиматами и местным корпоративным сектором. В результате этой коллаборации в каждом региональном вузе будут созданы проектные офисы, на базе которых будут проводится форсайт-исследования кадровых потребностей региона, а также разработка регионального Атласа новых профессий.

- В каких регионах стартовал проект "Мамандығым – менің болашағым"?

- Данная работа уже стартовала в Мангистауской области 21 сентября. В ноябре этого года запустим во всех западных регионах страны. Считаю, что это очень положительный опыт состыковки системы подготовки кадров с потребностями региона. Самое главное – он дает нам конкретный пошаговый механизм синхронизации системы подготовки кадров с индустриальной и производственной политикой каждого региона. Кроме этого, на данный момент в этом направления начата работа по актуализации соответствующей законодательной базы. Так, в Мажилис Парламента РК внесены проекты двух законов: "О профессиональных квалификациях" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций". Мы тесно взаимодействуем с нашими коллегами из Министерства труда и социальной защиты населения РК в части включения в законодательную базу всех юридических моментов, связанных с вышеуказанной работой по разработке региональных атласов.

- То есть, МНВО создается новый регулятор квалификации специалистов?

- Да, верно. И добавлю, что данный регулятор необходим с учетом высокой динамики на рынке труда. Мы видим, что часть профессий просто исчезает в силу их невостребованности. И на это нужно реагировать, как системе высшего образования, так и регулятором рынка труда.

На сегодняшний день действуют 623 профстандарта, которые охватывают 2689 наиболее востребованных профессий. Законопроектом предусматривается основа для покрытия всех профессий необходимыми стандартами. Законопроект также будет признавать самостоятельно освоенные навыки, а также результатов неформального и информального образования.

- Будет ли адаптирована отечественная система высшего образования к новым демографическим реалиям Казахстана?

- С учетом того, что Казахстан уже дважды побил предыдущий исторический максимум, который был установлен еще в советских период, в 1987 году, а в текущем году в первый класс пошли около 400 тыс. детей, все понимают, что ожидается двойной наплыв абитуриентов. Мы должны понимать, что физически охватить весь массив абитуриентов в будущем будет крайне сложно. К примеру, есть всем известная проблема общежитий, которая не решалась и аккумулировалась на протяжении долгих лет.

Для информации отмечу, что сегодня в 104 вузах имеется 209 общежитий на более 100 тысяч мест, однако дополнительная потребность составляет более 87 тысяч мест.

В этом году мы планируем ввод 17 общежитий на 5 тысяч мест. Для привлечения частных инвесторов к этому процессу министерством прорабатывается упрощение соответствующих процедур.

Наша задача максимально подготовить образовательную инфраструктуру к ожидаемому росту количества абитуриентов. Сегодня наша страна занимает 56 место в Индексе человеческого развития ООН (191 страна), при этом в компоненте "средняя продолжительность обучения" (среднее количество лет образования, полученного лицами в возрасте 25 лет и старше) мы опережаем многие страны из топ-30. Важно, как минимум сохранить, а лучше улучшить данные показатели.

- Как изменения ожидаются в казахстанской грантовой системе?

- Мы планируем ежегодно увеличивать количество грантов на 10% до 2025 года, однако очевидно, что этих мер будет недостаточно.

В этой связи, поручение главы государства по введению дифференцированного гранта (от 30% до 100%) весьма актуально в условиях демографических трендов и роста стоимости обучения. Мы сформировали рабочую группу, которой проучено изучить мировой опыт и предложить конкретные механизмы реализации инициатив президента.

- А какая поддержка ожидает "платников", замечу, не малую категорию обучающихся?

- Если быть точнее, то сегодня порядка 60% студентов обучаются на платной основе. Для поддержки этой категории студентов им будет предоставлена возможность получения льготных образовательных кредитов под 2-3% годовых. Вместе с тем, мы должны понимать, что физически охватить весь массив абитуриентов в будущем будет крайне сложно. Поэтому уже сегодня нам необходимо активнее продвигать альтернативные, инновационные форматы образования, в частности, концепта "цифрового университета".

- Расшифруйте, для наших читателей концепт "цифрового университета"

- Не секрет, что во время пандемии коронавируса цифровые и онлайн-форматы обучения стали «новой нормой» в повседневной университетской жизни. К примеру, количество зарегистрированных пользователей онлайн платформы Coursera в карантинный период возросла в 3 раза и составила более 90 млн. пользователей.

Во время сентябрьского визита Главы государства в США мы подписали трехлетнее соглашение с Coursera по обучению наших преподавателей созданию онлайн контента по самым лучшим мировым стандартам.

- Кто будет отвечать за развитие цифровизации в системе высшего образования?

В структуре МНВО, для этого образована должность вице-министра, курирующего вопросы цифровизации. Также для координации стратегии цифровой трансформации высшего образования мы планируем внедрить должность цифрового офицера (CDО) в каждом вузе. Мы уже приступили к формированию полноценной цифровой экосистемы, которая позволит оперативно взаимодействовать Министерству со всеми вузами, а также эффективно накапливать данные в едином формате.

- Поможет ли развитие системы цифровизации внедриться казахстанским вузам в мировую образовательную систему?

- Разумеется, другим важным направлением является сотрудничество с мировыми технологическими гигантами. Здесь у нас уже есть ряд конкретных результатов. К примеру, в середине сентября мы подписали меморандум с одной из ведущих платформ онлайн образования Coursera. В рамках договоренностей прорабатываются такие мероприятия, как привлечение Coursera for campus в Казахстан, открытие доступа для наших студентов онлайн курсам ведущих университетов мира, а также стимулирование отечественных вузов размещать собственные курсы на данной платформе.

В будущем мы планируем предоставить возможность студентам засчитывать кредиты освоенных онлайн курсов и дисциплин. То есть, студент сможет самостоятельно пройти онлайн курс известного зарубежного профессора, и получить за это кредиты, которые будут обязательно учитываться при получении диплома.

Активно развивается сотрудничество с компанией Huawei.

Мы договорились с нашими китайскими коллегами совместно открыть Академию информационно-коммуникационных технологий – очень важный проект, нацеленный на продвижение цифровых знаний и компетенций в Казахстане.

Также есть договоренность, что Huawei обучит бесплатно 5000 студентов в области ИКТ, которым будет далее выданы международно-признанные сертификаты.

Сотрудничество с Microsoft позволит овладеть профессорско-преподавательскому составу отечественных вузов технологическими инструментами для обучения студентов (по программе Microsoft Learn для преподавателей). Также будет предоставлен доступ казахстанским студентам и педагогам к учебным программам и сертификации, в том числе в рамках Microsoft Imagine Academy (обучающие курсы по технологической экономике, включающие IoT, анализ данных, инфраструктура IT и др.). Все эо будет осуществляться вне бюджетных средств.

- Как будет развиваться отечественная наука в Казахстане?

- Не секрет, что во всех ведущих странах мира наука делается в университетах. К примеру, в одном Массачусетском технологичном институте действует более 60 лабораторий, которые сотрудничают с более чем 800 крупнейшими компаниями мира. Только в текущем году MIT подал почти 400 заявок на выдачу патентов в США, а на базе университета уже было создано 27 успешных стартапа.

В Казахстане, к сожалению, наши университеты продолжают развиваться в парадигме педагогических институтов: они только обучают, но практически не проводят собственные исследования.

Приведу лишь один факт: сегодня более 90% студентов Казахстана обучаются по программе бакалавриата, 8-9% - на магистратуре, и менее 1% по программе PhD. То есть, у отечественных вузов крайне ограниченный пул потенциальных ученных.

Поэтому приоритет на ближайшие годы – стимулирование наших студентов заниматься наукой, сделать науку вновь привлекательным и перспективным делом для молодежи.

- МНВО намерено привлекать молодые умы в науку?

К примеру, мы планируем на базе четырех вузов в пилотном режиме внедрить новую модель оценки – интегральный GPA. Согласно данному подходу, одним из ключевых показателей оценки успеваемости студентов должно стать его исследовательская активность. Также для финансовой поддержки молодых исследователей 3 октября стартовал конкурс по проекту "Жас ғалым".

Заявки на участие принимаются по таким направлениям, как рациональное использование природных ресурсов, животного и растительного мира; добыча и переработка минерального и углеводородного сырья; энергетика и машиностроение, и другие.

Выделяются 1000 грантов, в рамках которых молодые ученые смогут получать ежемесячную заработную плату не менее 500 тысяч тенге в течение 3 лет.

В целом, мы планируем трансформировать три отечественных вуза – ЕНУ имени Л. Гумилева, КазНУ имени Аль-Фараби и Satbayev University – в исследовательские университеты.

- В Казахстане сегодня решается вопрос автономии вузов. Ваша оценка.

Мое глубокое убеждение – необходимо отходить от ручного управление, давая большую свободу вузам. В августе мы внесли ряд изменений в Государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования, которые дали казахстанским вузам дали больше академических свобод.

Изменения серьезно расширили свободу вузов при проектировании и реализации образовательных программ. К примеру, вузы могут полностью или частично изменять содержание всех предметов цикла общеобразовательных дисциплин, с учетом того, какие знания и навыки помогут выпускникам быть востребованными на рынке труда. Другая новелла – вузам предоставили право самостоятельно утверждать структуру индивидуальных учебных планов. Ключевым элементом данной экосистемы должны стать Эндаумент-фонды при исследовательских вузах, которые во всех ведущих университетах мира являются основой устойчивого финансирования науки и научной инфраструктуры.

Как известно, в своем послании народу Казахстана 1 сентября президент особенно подчеркнул важность данного механизма.

В этом направлении Министерство активно сотрудничает с Фондом "Қазақстан халқына". Уже принят совместный план мероприятий, который предполагает поддержку эндаумент-фондов в привлечении институциональных инвесторов, обучении персонала и в управлении, а также налоговые стимулы.

Также прорабатывается вопрос разработки отдельного законопроекта "О фондах целевого капитала" по опыту США, Сингапура, России, и других стран с устойчивым финансированием университетской науки, и инноваций.

- Как министерство намерено стимулировать интернационализацию отечественной системы высшего образования?

- Рост геополитической напряженности создал новую реальность для рынка высшего образования в регионе. Казахстан получил возможность стать одним из ведущих региональных образовательных хабов.

Наша страна находится в самом центре Евразии, занимая стратегическое расположение на ключевых транзитных маршрутах.

Нам удалось перетянуть на себя основной поток транзитных перевозок в рамках Нового Шелкового пути. Теперь схожую работу необходимо провести по линии человеческого капитала.

Суть этой работы будет заключаться в формировании "свободных образовательных зон" с привлечением в них ведущих зарубежных университетов, преподавателей и ученых.

В этом направлении уже есть конкретных результатов.

В начале сентябре официально открыты филиалы Национального исследовательского ядерного университета МИФИ на базе КазНУ им. аль-Фараби и Российского университета нефти и газа им. Губкина на базе Атырауского университета нефти и газа им. С. Утебаева.

Также с сентября был осуществлен прием 175 чел. для обучения по программам Университета Аризоны на базе Северо-Казахстанского университета им. М.Козыбаева, из них 45 чел. начали обучение по программам двойного диплома.

В настоящее время также ведутся переговоры по открытию филиалов ведущих вузов таких стран, как Германия, Франция, США, Великобритании, Индии и Китая.

- Саясат Нурбекович, всем известно, что даже у знаний есть срок. Как Министерство намерено поддерживать актуальность обучения в Казахстане?

Еще в 2021 году была принята Концепция обучения в течение всей жизни, и на данный момент стоит вопрос по практической реализации ее ключевых положений.

В глобальном масштабе данная концепция становится новой нормой, и Казахстан не должен выпадать из этого процесса.

Мы должны создать новую культуру восприятия неформального образования как в системе высшего образования, так и в обществе.

Сегодня традиционные знания стремительно устаревают, даже в течение срока обучения. Поэтому в новых реалиях образование должно быть динамичным, открытым и идти в тесной связке с неформальным сектором. И здесь главной движущей силой должны выступить наши региональные университеты.

- И в завершении интервью хотелось бы узнать, какой вклад могут вносить вузы Казахстана в развитие местного общества?

- Сегодня во всем мире все большую актуальность и популярность обретает концепт "третьей миссии университета". В чем она заключается? Первая и вторая миссия университетов — это образование и наука. Третьей же миссией является вклад университетов в развитие местного общества.

У нас уже появились пару интересных кейсов. Так, с прошлого года в Кокшетаускам университете им. Ш. Уалиханова стартовал проект "Серебряного университета". Сегодня в нем бесплатно обучается около 100 студентов предпенсионного и пенсионного возраста по таким направлениям, как казахский и английский язык, цифровая и компьютерная грамотность и многое другое. Главное во всей работе Министерства одно – обучение должно стать доступным для всех.