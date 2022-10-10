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Свидетеля по "Хоргосскому делу" признали подозреваемым по январским событиям

Главного свидетеля по "Хоргосскому делу" подозревают в организации январских беспорядков Фото: Zakon.kz
Талгат Махатов, проходивший в 2013 году свидетелем по "Хоргосскому делу", признан подозреваемым по январским событиям, сообщает Zakon.kz.
Талгат Махатов задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 272 ч.2 ("Участие в массовых беспорядках"), 190 ("Мошенничество") УК РК, – говорится в ответе Генеральной прокуратуры РК на официальный запрос редакции.

Следственным судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В соответствии со ст.201 УПК РК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Имя Талагата Махатова известно из так называемого "Хоргосского дела" 2013 года, названного самым крупным уголовным процессом в истории Казахстана. В деле он проходил как "секретный" агент, внедренный для разоблачения коррупционных схем для провоза товаров на таможенном посту "Хоргос", на казахстанско-китайской границе. Благодаря Махатову удалось обезвредить многочисленную и хорошо организованную банду контрабандистов, выкачивавших миллиарды долларов на таможне. На последовавшем после ареста высокопоставленных лиц судебном процессе он выступил в качестве свидетеля.

В 2017 году Махатов был задержан по подозрению в убийстве, но это дело было прекращено.

По данным газеты "Время", в марте 2022 года его задержали по подозрению в мошенничестве на 8 млн долларов.

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