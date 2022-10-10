Отправившуюся на пересадку органов казахстанку задержали в Турции

В Турции задержали гражданку Казахстана. Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров озвучил подробности произошедшего, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что по поступившей информации казахстанских дипломатов, женщина приехала в Турцию для пересадки органов.

По предварительным данным, она обвиняется в подделке документов. То есть она указала в качестве донора родственника, а он оказался гражданином совсем другой страны. Поэтому она сейчас находится под стражей. Следствие еще разберется. Айбек Смадияров

По его словам, казахстанское консульство держит дело на особом контроле, казахстанке нашли адвоката, а МИД находится на связи с родными.

Сейчас мы ходатайствуем о том, чтобы женщину перевели под подписку о невыезде в связи с состоянием ее здоровья. Айбек Смадияров

Ранее алматинка Баян Калкулова разместила на своей странице в Facebook обращение к главе государства от врачей-стоматологов Казахстана. Как следует из текста, Лариса Ожерельева вместе со своим супругом была задержана полицией Стамбула по обвинению в незаконной торговле органами.

Лариса является инвалидом первой группы с диагнозом "почечная недостаточность" и уже шесть лет находится на гемодиализе. Целью поездки в Турцию был медицинский туризм, а именно – обследование с целью получить информацию о возможности пересадки органов... Для обследования была выбрана клиника "LIV Hospital". 20 сентября 2022 года она начала проходить медицинское обследование, – говорится в обращении.

Как уточняется, 23 сентября после проверки документов Ларису и ее супруга взяли под стражу местные правоохранительные органы, а 24 сентября им были предъявлены обвинения в покупке органов, а также в фальсификации документов. В этот же день правоохранительными органами была выбрана мера пресечения: для Ларисы – заключение под стражу сроком до шести месяцев до выяснения обстоятельств; для ее супруга – подписка о невыезде.

Как считают врачи-стоматологи РК, Лариса Ожерельева стала жертвой мошенников, которые воспользовались ее тяжелым и безвыходным положением, связанным со здоровьем.

Президента Казахстана попросили разобраться в сложившейся ситуации и оказать всестороннюю помощь Ларисе Ожерельевой и ее семье.