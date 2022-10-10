Появилось расписание матчей сборной Казахстана по футболу на отборе к Евро-2024
Далее, как передает пресс-служба КФФ, у казахстанских футболистов по расписанию еще 9 поединков:
26 марта, 19:00. Казахстан – Дания;
16/17 июня, 00:45. Сан-Марино – Казахстан;
19/20 июня, 00:45. Северная Ирландия – Казахстан;
7 сентября, 20:00. Казахстан – Финляндия;
10 сентября, 19:00. Казахстан – Северная Ирландия;
14/15 октября, 00:45. Дания – Казахстан;
17/18 октября, 00:45. Финляндия – Казахстан;
17 ноября, 20:00. Казахстан – Сан-Марино;
20/21 ноября, 00:45. Словения – Казахстан.
Начало матчей указано по времени Астаны.
Финальный этап Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
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