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Появилось расписание матчей сборной Казахстана по футболу на отборе к Евро-2024

Футбол Расписание Евро-2024 Фото: Instagram/kff_team
Опубликован график матчей сборной Казахстана в квалификационном этапе к Чемпионату Европы-2024 по футболу. Свою первую игру подопечные Магомеда Адиева проведут 23 марта 2023 года в Казахстане с командой Словении. Начало – в 20:00, сообщает Zakon.kz.

Далее, как передает пресс-служба КФФ, у казахстанских футболистов по расписанию еще 9 поединков:

  • 26 марта, 19:00. Казахстан – Дания;

  • 16/17 июня, 00:45. Сан-Марино – Казахстан;

  • 19/20 июня, 00:45. Северная Ирландия – Казахстан;

  • 7 сентября, 20:00. Казахстан – Финляндия;

  • 10 сентября, 19:00. Казахстан – Северная Ирландия;

  • 14/15 октября, 00:45. Дания – Казахстан;

  • 17/18 октября, 00:45. Финляндия – Казахстан;

  • 17 ноября, 20:00. Казахстан – Сан-Марино;

  • 20/21 ноября, 00:45. Словения – Казахстан.

Начало матчей указано по времени Астаны.

Финальный этап Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

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