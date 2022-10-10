Появилось расписание матчей сборной Казахстана по футболу на отборе к Евро-2024

Фото: Instagram/kff_team

Опубликован график матчей сборной Казахстана в квалификационном этапе к Чемпионату Европы-2024 по футболу. Свою первую игру подопечные Магомеда Адиева проведут 23 марта 2023 года в Казахстане с командой Словении. Начало – в 20:00, сообщает Zakon.kz.

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