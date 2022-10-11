Кандидат от объединения оралманов выдвигается на выборы президента Казахстана

Хайрулла Габжалилов, выдвинутый РОО "Объединение оралманов "Асар", подал документы в Центральную избирательную комиссию РК для регистрации в качестве кандидата на внеочередные президентские выборы, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщили в ЦИК РК, кандидат Хайрулла Габжалилов подал в ЦИК выписку из протокола заседания высшего органа РОО "Объединение оралманов "Асар" о выдвижении кандидатом в президенты Республики Казахстан, свое заявления о согласии баллотироваться с приложением биографических данных, документ, удостоверяющий внесение избирательного взноса на счет Центральной избирательной комиссии РК.

Также представлены копия документа, удостоверяющего личность и копия диплома о высшем образовании.

Хайрулла Габжалилов является одним из создателей тенге.

Внеочередные выборы президента РК назначены на 20 ноября 2022 года.