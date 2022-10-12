В Казахстане электромобили освободят от уплаты таможенных пошлин и налогов

Комитет госдоходов МФ РК подготовил постановление правительства "О применении освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов при ввозе на территорию Евразийского экономического союза любым способом моторных транспортных средств с электрическими двигателями", сообщает Zakon.kz.

Документ определяет пассажирскую таможенную декларацию, зарегистрированную в автоматической системе декларирования органов государственных доходов, которая является основанием для применения освобождения физических лиц от уплаты таможенных пошлин, налогов при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС любым способом моторных транспортных средств с электрическими двигателями, классифицируемыми кодом.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 октября.

В Казахстане утверждена квота на ввоз электромобилей. Так, в 2022 году в страну разрешено ввозить 10 тысяч электрокаров, а в 2023 году – 15 тысяч таких авто. На данный момент пока завезены единицы электромобилей.