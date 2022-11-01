R&D хаб SANTO имеет важнейшее значение в развитии фармотрасли Казахстана

Компания SANTO обеспечивает фармрынок Казахстана большим объемом необходимых лекарств. Представитель компании рассказала Zakon.kz о развитии R&D хаба и расширении научной лаборатории компании, чей завод выпускает разнообразный ассортимент лекарств европейского качества.

Директор по исследованиям, разработкам и управлению проектами SANTO Ивета Данце имеет более чем 25-летний опыт работы в научно-исследовательских центрах и медицинских отделах таких компаний, как "Гриндекс", "Штада", "Фармстандарт" в Латвии, России, Казахстане, и уже много лет посвятила работе в компании SANTO, где возглавляет крупнейший в Казахстане R&D центр.

SANTO занимается обеспечением системы здравоохранения Казахстана жизненно важными лекарствами. Наша главная задача как фармпроизводителей – дать населению возможность лечиться доступными, качественными и эффективными препаратами. Мы производим лекарства, которые должны быть в чемоданчике любого врача скорой помощи, предназначенные для оказания первой помощи, те, которые можно увидеть в стационаре, необходимые при лечении серьезных заболеваний, а также те, которые можно найти в широком ассортименте на аптечных полках. Кроме того, мы разрабатываем фармацевтическую продукцию не только для Казахстана, но и для всего Центрально-Азиатского региона. Директор по исследованиям, разработкам и управлению проектами SANTO Ивета Данце

Как показывает более чем десятилетний опыт деятельности компании, казахстанская фармацевтическая отрасль развита на достаточно высоком уровне, и SANTO есть чем гордиться. Качество препаратов компании соответствует стандартам Евразийского экономического союза, а производство – требованиям ЕАЭС GMP.

Ивета рассказала, что компания, являясь частью международной Группы Polpharma, переняла большой опыт разработки лекарственных средств от своих коллег из Европы.

– Нашей первоочередной задачей является разработка новых продуктов. К примеру, в 2018 году у нас было 20 разработок, в 2019 году – 21, в 2020 и 2021 – по 23, в 2022 году их стало уже 27. К 2023 году мы планируем 28 новых разработок, на 2024 год в перспективе мы нацелены на 32 вновь разработанных продукта, – поделилась планами директор по исследованиям, разработкам и управлению проектами SANTO.

Кластер безрецептурных препаратов пользуется большим спросом у потребителей. Мы в этом успешно конкурируем с другими производителями, в том числе с зарубежными, производя нужные для пациентов лекарства. Приведу пример: у нас есть препарат "Амброксол" в таблетках, но есть такой же препарат и в других формах – в сиропе со вкусом абрикоса, в растворе для приема внутрь и ингаляций. Теперь мы сделали сироп "Мультифрукт" с новым вкусом тутти-фрутти, а раствор для приема внутрь в виде капель (без вкусовых добавок и красителей). Также "Амброксол" доступен в инъекциях в случае лечения серьезных заболеваний. Ивета Данце

По мнению эксперта, благодаря наличию в товарной линейке разных форм одного и того же продукта, им можно охватить все возрастные группы потребителей.

SANTO имеет собственный Научно-исследовательский испытательный центр, или, как их называют в передовых компаниях, нацеленных на развитие и инновации – R&D (research and development), который находится в Шымкенте. Центр является уникальным в фармацевтической индустрии Казахстана, участвуя во всех стадиях разработки новых лекарств. Предприятие активно занимается разработкой новых препаратов, включая наработку пилотных серий для клинических исследований, и регистрацией лекарств с последующим внедрением новых технологий на производстве.

Как отметила Ивета Данце, компания вкладывает большие инвестиции не только в расширение и усовершенствование R&D хаба, но и в профессиональный рост специалистов.

У нас работают очень квалифицированные и профессионально подготовленные люди. На данный момент строится новая лаборатория, вводятся в эксплуатацию новые производственные мощности. Общая стоимость инвестиционного проекта – около 108 млн долларов. Из них 12 млн долларов пойдет на развитие R&D центра и новой лаборатории контроля качества. Согласно законодательству нашей страны, у нас производство должно соответствовать требованиям ЕАЭС GMP. Мы были первыми, кто прошел инспекцию по процедуре ЕАЭС и получил новый GMP-сертификат, подтверждающий соответствие всем требованиям РК и ЕАЭС. Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить европейский GMP, и реализация проекта нового лабораторного комплекса только поспособствует этому. Ивета Данце

Эксперт рассказала, что параллельно Научно-исследовательский испытательный центр проводит активную работу для того, чтобы стать R&D хабом по разработке новых лекарственных средств в РК.

Мы стремимся повысить свой научный потенциал, чтобы получить возможность разрабатывать новые лекарства для европейского рынка. Одним из важнейших проектов для нас также является сотрудничество с казахстанскими университетами. Мы предоставляем свои производственные и лабораторные площадки для обучения студентов, это наш вклад в развитие интеллектуального потенциала страны. Ивета Данце

Другая важная область деятельности предприятия – совершенствование технологии производства и аналитических методик для существующих препаратов с целью модернизации. Это помогает значительно улучшить их качество, обеспечить стабильность и повысить эффективность хорошо знакомых потребителю препаратов.

На данный момент у нас много новых препаратов на этапе создания. Мы их делаем и для других компаний, кто обращается к нам с просьбой о разработке новых лекарств. Жизненный цикл нового препарата начинается с разработки и продолжается уже в производстве, по разработанным в R&D жестким и четким инструкциям. У нас есть большой опыт и наработанная практика по любому виду деятельности. Ивета Данце

Компания стремится к лидерству в фармотрасли в Центрально-Азиатском регионе, не только удовлетворяя потребности своих граждан, но и экспортируя продукцию в другие регионы. Для этого в компании проводится большая работа и на этапе логистики.

Благодаря R&D центру у нас есть возможность освоить новые инновационные эффективные препараты, которые очень востребованы как отечественным здравоохранением, так и активно поставляются на экспорт. С завода SANTO из Шымкента лекарственные препараты поставляются в другие регионы и за рубеж. При транспортировке очень важны температурный режим, влажность и многие другие показатели. Компания обладает сертификатом GDP (Надлежащая Дистрибьюторская Практика), позволяющим гарантировать, что и склады компании, и вся логистическая цепочка находятся на самом высоком уровне. Мы поставляем наши лекарственные средства в Кыргызстан, Узбекистан, Россию. Налажен процесс постоянного онлайн-контроля за перемещением наших грузов от склада компании до потребителя, включая мониторинг параметров температуры и влажности внутри транспорта на весь период транспортировки препаратов, – сказала спикер.

Специалист отметила, что компания поставляет лекарственные средства, произведенные в Казахстане, для лечения пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС. В течение многих лет идут поставки лекарственных средств, производимых на заводе компании в рамках долгосрочных договоров с "СК-Фармацией".

Каждая пятая упаковка лекарств, поставляемая в рамках государственных закупок, производится SANTO. Мы всегда были надежным партнером Министерства здравоохранения РК, надеемся и впредь развивать наше сотрудничество, – заключила спикер.