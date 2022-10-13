Торговцы Зеленого базара шокированы ростом стоимости аренды

Аренда одного бутика скоро будет стоить 260 тысяч тенге в месяц, и обеспечить себе место на самом популярном рынке в городе смогут далеко не все, сообщает Zakon.kz.

Торговцы самого популярного рынка в Алматы боятся разориться. Работники Зеленого базара, который является городской достопримечательностью, заявили, что руководство внезапно повысило аренду как минимум в два раза. За некоторые торговые точки теперь придется платить по 200 тысяч ежемесячно, сообщает КТК.

Я платила за 17 квадратов 89 тысяч. Сейчас у меня выходит 255 тысяч за 17 квадратов. Почти в три раза больше. У меня кредит около 3 млн тенге. Вы понимаете? Тоты Бугубаева

Продавцы уверяют: стоимость аренды повысило новое руководство. Предприниматели пытались с администрацией даже торговаться, но сбить цену так и не смогли.

После пандемии мы еле-еле поднимаемся, приходим в себя. И тут получается, что на основании новых хозяев, которые ввели новые правила. Мы написали официальное письмо. Нас не приняли. Сказали: все по записи. Айсулу Анесова

Со словосочетанием "Зеленый базар" ассоциируются изобилие товаров и особый колорит. Это место туристы считают полноценной достопримечательностью Алматы. Популярный объект, как оказалось, сейчас в частных руках.

Предприниматели говорят, торговля в последнее время идет плохо. Покупателей мало из-за кризиса. Цены на свои товары стараются не поднимать, но теперь не исключено, что придется.

Пока в администрации хранят молчание, некоторые продавцы намерены искать защиты у властей. Но многие уже подумывают сменить место торговли.