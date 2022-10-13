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Кувейт присоединился к СВМДА

Кувейт присоединился к СВМДА Фото: pixabay
Кувейт присоединился в качестве государства-члена к СВМДА. Решение было принято на VI саммите в Астане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Кувейт в своей заявке выразил намерение присоединиться к СВМДА в качестве государства-члена и готовность соблюдать принципы и решения, принятые и подписанные в рамках СВМДА. 

Кувейт отметил, что СВМДА вносит важный вклад в укрепление мира, безопасности и стабильности в Азии. Кроме того, подчеркнул свое намерение оказывать поддержку деятельности СВМДА и ее дальнейшему развитию. Председательство полностью поддерживает просьбу Кувейта. Комитет старших должностных лиц на заседании 10-11 октября 2022 года рекомендовал предоставить Кувейту статус государства-члена СВМДА. Касым-Жомарт Токаев

Кувейт стал 28-м членом СВМДА.

Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии – международный форум, объединяющий государства азиатского континента, который ставит перед собой задачу укрепления взаимоотношений и сотрудничества азиатских государств в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе.

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