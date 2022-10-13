В Казахстане утвердили новые правила проведения курсов повышения квалификации педагогов
В частности, установлены требования к организациям, в которых педагоги могут повышать квалификацию. Они должны иметь:
штатных (внештатных) тренеров, в том числе преподавателей не менее 40% от общей численности штата организации повышения квалификации с ученой степенью (кандидат или доктор наук, доктора философии (PhD), степень магистра или педагоги с квалификационной категорией «педагог-исследователь», либо «педагог-мастер», специалистов и работников производственных предприятий, имеющих стаж работы не менее 3 лет;
документы, регламентирующие разработку, согласование и утверждение образовательных программ, организацию и проведение курсов повышения квалификации, осуществление посткурсового сопровождения деятельности педагогов и мониторинг эффективности образовательных программ;
собственные либо арендные материальные активы, соответствующие санитарным правилам и требованиям пожарной безопасности.
Ранее в правилах был четкий перечень организаций, которые могли повышать квалификацию педагогов (типа НИШ, Бобек и др.)
Кроме того, в правила добавлена новая форма проведения курсов – комбинированная (очная с применением дистанционного обучения).
Правила предусматривают, что во время проведения курсов к чтению отдельных лекций и ведению практических занятий привлекаются методисты, педагоги, руководители организаций образования, практики, специалисты производственных предприятий, представители региональных палат предпринимателей, ассоциаций работодателей.
краткосрочные курсы – от 36 до 108 академических часов;
длительные курсы – более 108 академических часов;
стажировка педагогов организаций технического и профессионального образования – не менее 36 академических часов.
Продолжительность курсов за рубежом:
краткосрочные курсы – от 36 до 108 академических часов;
длительные курсы – до 1 (одного) года.
Академический час курса составляет 45 минут.
При поэтапной организации курсов повышения квалификации педагоги проходят обучение ежегодно.
Приказ вводится в действие с 12 октября 2022 года.