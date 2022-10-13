В Казахстане утвердили новые правила проведения курсов повышения квалификации педагогов

Приказом министра просвещения РК от 3 октября 2022 года утверждены новые Правила организации и проведения курсов повышения квалификации педагогов, сообщает Zakon.kz.

В частности, установлены требования к организациям, в которых педагоги могут повышать квалификацию. Они должны иметь:

штатных (внештатных) тренеров, в том числе преподавателей не менее 40% от общей численности штата организации повышения квалификации с ученой степенью (кандидат или доктор наук, доктора философии (PhD), степень магистра или педагоги с квалификационной категорией «педагог-исследователь», либо «педагог-мастер», специалистов и работников производственных предприятий, имеющих стаж работы не менее 3 лет;

документы, регламентирующие разработку, согласование и утверждение образовательных программ, организацию и проведение курсов повышения квалификации, осуществление посткурсового сопровождения деятельности педагогов и мониторинг эффективности образовательных программ;

собственные либо арендные материальные активы, соответствующие санитарным правилам и требованиям пожарной безопасности.

Ранее в правилах был четкий перечень организаций, которые могли повышать квалификацию педагогов (типа НИШ, Бобек и др.)

Кроме того, в правила добавлена новая форма проведения курсов – комбинированная (очная с применением дистанционного обучения).

Правила предусматривают, что во время проведения курсов к чтению отдельных лекций и ведению практических занятий привлекаются методисты, педагоги, руководители организаций образования, практики, специалисты производственных предприятий, представители региональных палат предпринимателей, ассоциаций работодателей.

краткосрочные курсы – от 36 до 108 академических часов;

длительные курсы – более 108 академических часов;

стажировка педагогов организаций технического и профессионального образования – не менее 36 академических часов.

Продолжительность курсов за рубежом:

краткосрочные курсы – от 36 до 108 академических часов;

длительные курсы – до 1 (одного) года.

Академический час курса составляет 45 минут.

При поэтапной организации курсов повышения квалификации педагоги проходят обучение ежегодно.

Приказ вводится в действие с 12 октября 2022 года.