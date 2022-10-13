Казахстанские теннисисты выиграли Чемпионат Азии среди юниоров

В Таиланде завершился Чемпионат Азии по теннису среди игроков до 14 лет. Хорошего успеха в индивидуальном зачете добились казахстанки Ариана Гогулина и Альбина Какенова, которые завоевали золотые медали, сообщает Zakon.kz.

Вдобавок к золотым медалям девушек в командном зачете сборная Казахстана во главе с капитаном Владимиром Честновым заняла первое место, продемонстрировав хорошие результаты, передает пресс-служба ФТК.

Итоговую победу в зачет казахстанской команде до 14-ти лет принесли Альбина Какенова (Астана), Ариана Гогулина (Астана), Арсений Требухин (Алматы) и Олжас Есеналы (Астана).

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