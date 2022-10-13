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Какие меры принимаются в Актюбинской области для развития предпринимательства

встреча Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Состояние и основные проблемы, тормозящие развитие предпринимательства, были обсуждены в ходе встречи акима Актюбинской области Ералы Тугжанова с бизнес-сообществом региона, сообщает Zakon.kz.

Участие принял заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Нахипбеков. Большой ряд вопросов касался отрасли образования, системных проблем в сфере госзакупок, газоснабжения и пр.

К примеру, ТОО "Жанажолская ГТЭС" с 2020 года получает ограниченный объем товарного газа. Выделяемый объем в 234,5 тыс. куб. м в адрес ТОО достаточен только для загрузки 40% электрической мощности электростанции. Тогда как ТОО "SD Indrustru" отказано на подключение объекта к сетям газоснабжения. Товарищество не может запустить проект по производству 1,5 млн штук кирпичей в месяц.

акимат, бизнес

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Мотивировка Актюбинского производственного филиала АО "КазГазТранс Аймак" – дефицит мощностей существующих газопроводов из-за 100% загрузки.

Глава региона заверил, что принимаются меры по строительству 3 нитки газопровод-отвода и магистрального газопровода "Бухара-Урал". Требуется решить вопрос с источником финансирования.

В свою очередь адвокат Динара Ермухамбетова из практики обращений бизнеса озвучила просьбу обязать госучреждения приостановить подачу исковых заявлений в суд по взысканию с подрядных организаций коэффициента зимнего удорожания.

акимат, встреча

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Прокурор области выразил готовность провести детальный разбор проблемы.

Владельцы школьных столовых просят увеличить сумму, выделяемую бюджетом на питание учащихся из социально уязвимых слоев населения. Из ответа руководителя управления образования, на 2023 год бюджет на организацию бесплатного горячего питания будет пересмотрен с учетом выставленных Нацбюро статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам официальных цен.

Аким области поручил по каждому обращению провести тщательный анализ.

В этом году в рамках нацпроекта поддержано более 2600 проектов. Используются не только госпрограммы, но и привлекаются крупные компании. К примеру, в области ведутся переговоры с компанией ERG о кредитовании проектов предпринимателей моногорода Хромтау под 3%, – подчеркнул аким.

В свою очередь заместитель председателя правления НПП Тимур Нахипбеков отметил, что Нацпалата реализует проект по созданию экосистемы защиты предпринимательства.

встреча

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

При Палатах действуют отраслевые комитеты регионального совета, где рассматривают системные вопросы предпринимательства. Предлагаем через совместные контактные группы по отраслям построить взаимодействие с курирующими заместителями акима и управлениями, – отметил он.

В рамках встречи прошла выставка местных товаропроизводителей.

акимат, бизнес

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между акиматом области, ТОО "Евразийская Группа", АО "ФРП "Даму" и НПП РК "Атамекен" по поддержке МСП в городе Хромтау.

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