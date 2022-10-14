14 октября в Астане состоится заседание Совета глав государств СНГ, сообщает Zakon.kz.

Совет глав государств СНГ является высшим органом Содружества, на котором обсуждаются и решаются ключевые вопросы деятельности.

В мероприятии примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, а также председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ.

На саммите не будет представителя Украины, которая в последние годы приостановила участие в мероприятиях по линии СНГ. Также глава Молдовы не сможет принять участие ввиду загруженности рабочего графика.

В ходе мероприятия планируют обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.

В частности, в целях дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере безопасности главы государств утвердят очередную программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы.

В контексте особой роли культурной составляющей в интеграционном взаимодействии главы государств по инициативе Казахстана планируют принять Заявление о развитии сотрудничества в области культуры.

Также состоится подписание ряда международных договоров, предусматривающих взаимодействие по линии избирательных органов, а также по вопросам противодействия коррупции.

На саммите также планируется принять решение о передаче председательства в СНГ в 2023 году Кыргызстану и проведении очередного заседания Совета глав государств в Бишкеке.