В каких случаях оформляется РВП для иммигрантов

Постановлением правительства от 10 октября 2022 года внесены изменения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что разрешение на временное проживание оформляется на основании обращений:

казахстанцев, к которым иммигранты прибыли с целью воссоединения семьи;

физических и юридических лиц, заключивших с иммигрантом в установленном законодательством порядке трудовой договор;

организаций образования, реализующих образовательные программы общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, в том числе по организованным программам обмена обучающимися и прохождения подготовительных курсов, зачисливших иммигрантов на очную форму обучения;

организаций здравоохранения, в которых иммигранты находятся на стационарном лечении;

религиозных организаций, в которых иммигранты в установленном законодательством порядке осуществляют миссионерскую деятельность;

местных исполнительных органов – иммигрантам, прибывшим с целью осуществления предпринимательской деятельности (бизнес-иммигрантам).

Разрешение на временное проживание оформляется на период, не превышающий срока действия национального паспорта иммигранта.

При этом указывается, что иммигрантам, которые прибыли в страну по квоте на привлечение иностранной рабочей силы или заключили трудовой договор, а также членам их семей разрешение на временное проживание оформляется на срок действия этих документов.

Иммигрантам, которым не требуется получения разрешений, а также членам их семей, а также работающим в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), а также членам их семей, РВП оформляется на один год с возможностью ежегодного продления, но не может превышать срока действия трудового договора или гражданско-правового договора по выполнению работ (оказанию услуг).

Иммигрантам, прибывшим с целью получения образования, профессиональной подготовки или стажировки, разрешение на временное проживание оформляется на один год, но не может превышать срока обучения, учебной практики или стажировки.

Иммигрантам, находящимся на стационарном лечении в медицинских учреждениях, разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству (медицинской справке) организации здравоохранения на период, необходимый для лечения.

Бизнес-иммигрантам, прибывшим из государств, заключивших с Республикой Казахстан международные договоры о безвизовом порядке въезда и пребывания, а также членам их семьей разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству местного исполнительного органа на один год с возможностью ежегодного продления, но не более трех лет.

Иммигрантам, осуществляющим миссионерскую деятельность, РВП оформляется по ходатайствам религиозных организаций, зарегистрированных в РК, на указанный в ходатайстве срок, но не более одного года.

Вместе с тем добавлено, что иммигрантам, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории республики, разрешение на временное проживание оформляется по ходатайству местного исполнительного органа на шесть месяцев с возможностью продления, но не более трех месяцев.

Указывается, что они не подлежат выдворению за пределы РК в государство их происхождения до завершения процесса предоставления гарантированного объема специальных социальных услуг согласно действующему законодательству республики в сфере предоставления специальных социальных услуг, в течение которого принимают решение об обращении в правоохранительные органы и сотрудничестве с ними.

От получения разрешения на временное проживание освобождаются иммигранты:

прибывшие в Казахстан с визой РК;

обладающие дипломатическим или служебным паспортом;

не достигшие 16-летнего возраста.

Правила также предусматривают, что при перемене иммигрантом временного места жительства принимающее лицо должно в течение трех рабочих дней уведомить об этом органы внутренних дел.

Постановление вводится в действие с 24 октября 2022 года.