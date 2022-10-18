Специалисты рассказали о причинах возникновения хронической усталости и методах борьбы с ней

Специалист отдела формирования ЗОЖ Кумархан Кумаров и психолог Ольга Солоненко рассказали корреспонденту Zakon.kz, как эффективно бороться с синдромом хронической усталости.

"Обычно усталость возникает тогда, когда человек запрещает себе отдыхать, когда не заботится о себе и не позволяет себе никаких удовольствий", – говорит психолог Ольга Солоненко.

Специалист считает, что внутри нас существует запрет к получению удовольствия и отдыха. И даже если человек позволяет себе отдыхать формально, он все равно чувствует свою вину. И это очень глубокая внутренняя проблема, связанная с чувством расслабления понятием безопасности.

Когда мы расслабляемся, нам нужно испытать некое чувство доверия. В целом доверие миру и внутреннее чувство уверенности в безопасности, где мы знаем наверняка, что нам не нанесут удар, или не произойдет что-то в виде стресса. На самом деле хроническая усталость связана со многими факторами. Например, это может быть вызвано даже тем, что сейчас нестабильная напряженная мировая ситуация, и мы находимся в стадии тревоги и беспокойства. Плюс это все связано с внутренними проблемами, когда нам что-то в детстве запрещали. А выглядит это примерно так: взрослые ребенка чрезмерно нагружают учебой, дополнительными занятиями (музыка, спорт, танцы). Таким образом, у ребенка нет времени на полноценный отдых, на развлечения, на время для себя, для своих интересов. Причем ребенок в большинстве случаев должен по мнению и требованию родителей либо педагогов всегда с быть успешным, безупречен и быть на высоте. Вот эти родительские установки со временем формируют блоки, это в дальнейшем вытекает в запрет на отдых. Психолог Ольга Солоненко

Вследствие чего человек не может расслабиться, даже если он позволяет себе отдых. То есть он вроде бы отдыхает и в то же время не отдыхает и всегда напряжен.

Если родители себе не позволяли отдыхать и расслабляться, то и ребенок запрещает себе иметь право на отдых. С этим, конечно, нужно работать, иначе, пребывая постоянно в таком нервном напряжении, можно довести себя до депрессионного состояния. Иными словами, происхождение хронической усталости может быть как приобретенное, которое закладывается в детстве, и второе, которое срабатывает здесь и сейчас, к примеру, из-за общей стрессовой и нестабильной ситуации в мире. Психолог Ольга Солонекнко

Таким образом, усталость делится на две части. Одна связана с напряжением, которое сейчас "висит" в обществе. И вторая, которая связана с внутренними проблемами и тянется у человека из детства.

Вот как эту проблему видит специалист отдела формирования ЗОЖ Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Кумархан Кумаров:

— Синдром хронической усталости мешает полноценно жить: он уменьшает эффективность и ухудшает психологическое состояние.

Чтобы управиться с чувством неизменного отсутствия сил, следует придерживаться некоторых рекомендаций:

упорядочить соотношение труда и отдыха;

осуществить оптимальную физическую нагрузку;

нормализовать режим питания;

провести витаминотерапию, в основном, витамины группы В;

массажи, ЛФК, гидротерапию (к примеру, плавание);

рациональную психотерапию, аутогенную тренировку, групповые психотерапевтические приемы;

вспомогательные симптоматические лекарственные средства, к примеру, ноотропы, энтеросорбенты, дневные транквилизаторы.

Меню при усталости необходимо дополнить следующими продуктами, которые являются идеальной пищей для поднятия настроения, сохранения бодрости тела и духа:

овсянка с орехами, семечками – источник белка, магния, тиамина, фосфора;

нежирный йогурт без добавок – содержит полезные для желудка, кишечника бактерии и аминокислоты, вырабатывающие серотонин (гормон счастья);