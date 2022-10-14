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Невозможно доказать то, чего не существует – Биртанов заявил о своей невиновности

Заявил о невиновности в суде Фото: Zakon.kz
Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов завершил выступление на прениях в суде Астаны. Себя он считает невиновным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В суде Астаны продолжаются прения по уголовному делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева.

Первым выступил с речью в свою защиту Елжан Биртанов, и он привел подробную хронологию событий.

Себя я считаю невиновным, обвинение не смогло доказать преступление, которое они сами придумали, поскольку невозможно доказать то, чего не существует. Экс-министр здравоохранения РК Елжан Биртанов

При этом он высказал мнение о том, что "дело о платформе в широком смысле этого слова еще не закончилось, оно будет развиваться".

Призываю всех, кто имеет отношение к этому делу, проявить мужество, патриотизм, честность и сделать то, что вы должны сделать, чтобы эта платформа и все остальное в отрасли, цифровизация в здравоохранении работало так, как оно должно, может работать и приносило те блага людям, которые она может приносить. Елжан Биртанов

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