Невозможно доказать то, чего не существует – Биртанов заявил о своей невиновности

Экс-министр здравоохранения Елжан Биртанов завершил выступление на прениях в суде Астаны. Себя он считает невиновным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В суде Астаны продолжаются прения по уголовному делу экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева.

Первым выступил с речью в свою защиту Елжан Биртанов, и он привел подробную хронологию событий.

Себя я считаю невиновным, обвинение не смогло доказать преступление, которое они сами придумали, поскольку невозможно доказать то, чего не существует. Экс-министр здравоохранения РК Елжан Биртанов

При этом он высказал мнение о том, что "дело о платформе в широком смысле этого слова еще не закончилось, оно будет развиваться".